Где регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 июня в регионе подтверждено 166 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 61 в г. Самара

- 27 в г. Тольятти

- 10 в Волжском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Кинель

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Отрадный

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

159 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66650 случаев коронавируса.



Скончались 2224 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 62, 84 лет, женщины 65, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 56 лет, страдавшая заболеванием печени;

мужчина 82 лет, страдавший заболеванием почек;

женщина 51 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 47 лет, страдавший инфекционными заболеваниями.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 69,65, по стране - 90,45.

Коэффициент летальности в области - 3,34, в стране - 2,44.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8752, нарастающим итогом 2774675.

Фото: pixabay