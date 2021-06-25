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Где регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 июня 2021 15:04
121
61 случай зафиксирован в Самаре.

25 июня в регионе подтверждено 166 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 61 в г. Самара
- 27 в г. Тольятти
- 10 в Волжском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Кинель
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Отрадный
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе

159 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66650 случаев коронавируса.

Скончались 2224 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 62, 84 лет, женщины 65, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 56 лет, страдавшая заболеванием печени;
мужчина 82 лет, страдавший заболеванием почек;
женщина 51 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 47 лет, страдавший инфекционными заболеваниями.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 69,65, по стране - 90,45.

Коэффициент летальности в области - 3,34, в стране - 2,44.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8752, нарастающим итогом 2774675.

 

Фото:   pixabay

Теги: коронавирус новые случаи

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