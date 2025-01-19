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Причиной отечности может быть скрытая непереносимость продуктов питания.
Гастроэнтеролог Роман Мальков рассказал о причинах отечности
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Гастроэнтеролог Роман Мальков рассказал о причинах отечности

19 января 2025 20:35
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Причиной отечности может быть скрытая непереносимость продуктов питания.

Отечность — это скопление жидкости в тканях организма, проявляющееся в виде одутловатости и увеличения веса. Причины отеков разнообразны и могут быть связаны с различными заболеваниями, включая сердечную недостаточность, заболевания почек, аллергические реакции, а также с недостатком белка в крови (гипопротеинемия), рассказал «Известиям» диетолог, гастроэнтеролог клиники GASTRO CLINIC Роман Мальков.

Однако, по его словам, одна из менее очевидных, но всё же значимых причин отеков — скрытая непереносимость продуктов питания. Врач отметил, что непереносимость продуктов отличается от общеизвестной аллергии.

«Аллергия — это иммунологическая реакция, часто проявляющаяся быстро и бурно, включая кожную сыпь, слезотечение, заложенность носа и анафилактический шок в тяжелых случаях. Это аллергия первого немедленного типа, в основе которой лежит увеличение продукции антител класса IgE», — уточнил Мальков.

Как объяснил эксперт, непереносимость же зачастую имеет более медленное и скрытое течение и является отсроченной аллергией, симптомы которой могут быть неспецифичными и проявляться не сразу после употребления продукта.

«Это аллергия третьего отсроченного типа. Она вовлекает антитела класса IgG. Может пройти несколько дней или недель между временем контакта с аллергеном и проявлениями. По этой причине трудно установить причинно-следственную связь, что приводит к неправильной диагностике и неадекватному лечению», — добавил он.

Гастроэнтеролог отметил, что отечность в данном случае может быть одним из таких симптомов, часто сопровождающихся вздутием живота, расстройством пищеварения, головными болями, хронической усталостью, болями в суставах и кожными проблемами. Кожные высыпания не всегда появляются.

«Отечность может быть проявлением и других состояний, таких как генетическая непереносимость глютена (целиакия). Отеки в этом случае являются следствием воспаления кишечника и синдрома «дырявого», или протекающего, кишечника, который возникает из-за воспаления кишечной стенки. Нужно помнить, что иногда встречается нецелиакийная непереносимость глютена, которая не имеет генетической предрасположенности. Кроме того, отечность может также быть проявлением непереносимости лактозы, фруктозы или гистаминов», — добавил Мальков.

Диетолог рассказал, что диагностика скрытой непереносимости продуктов требует комплексного подхода. Простое исключение продуктов из рациона может быть неэффективным из-за сложности установления причинно-следственных связей. Более точные методы включают тесты на антитела IgG к пищевым продуктам. Эти тесты не всегда дают правильные результаты и требуют оценки опытным врачом-гастроэнтерологом или иммунологом.

«Лечение отеков, связанных с непереносимостью продуктов, заключается прежде всего в исключении выявленных продуктов-провокаторов из рациона. Но этого недостаточно! Главную роль играет устранение синдрома «дырявого», или протекающего, кишечника, потому что именно он лежит в основе появления осложнений в виде хронического воспаления, отеков, аутоиммунных заболеваний, нейродегенеративных заболеваний мозга», — подчеркнул Мальков.

Он обратил внимание на то, что почти все современные люди имеют этот синдром в разной степени выраженности. Это связано с дисбактериозом кишечника, химическими веществами в пище, приемом БАД и лекарств. Он уточнил, что в прошлом столетии не было такой распространенности этого синдрома именно потому, что пища была более натуральная, лекарственные средства и антибиотики не применялись так активно, как в настоящее время.

«Под воздействием этих негативных факторов стенка тонкого кишечника воспаляется, клетки расходятся и возникают щели, через которые содержимое кишечника попадает в кровь. Это приводит к тому, что иммунная система реагирует в виде выработки антител класса. IgG, что и приводит к отсроченной аллергии типа», — объяснил врач.

Эксперт добавил, что правильный диагноз и своевременное лечение помогут избежать серьезных осложнений.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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