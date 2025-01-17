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Гастроэнтеролог рассказала о причинах возникновения изжоги

17 января 2025 15:21
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При изжоге не стоит лечиться самостоятельно народными средствами.

Изжога — одна из самых частых жалоб на приеме у доктора, отметила врач-гастроэнтеролог клиники GASTRO CLINIC Ирина Тишаева. Она рассказала «Известиям» о причинах такого состояния и о лечении.

«Изжога может быть проявлением трех состояний, которые имеют разные механизмы развития: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гиперсенситивный пищевод и функциональная изжога», — рассказала эксперт.

Тишаева уточнила, что при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни увеличивается количество обратных забросов содержимого из желудка в пищевод. Рефлюкс может быть как кислым (pH<4) за счет соляной кислоты, так и смешанным, при наличии желчи в желудке. За счет аномального количества рефлюксов происходит раздражение слизистой оболочки нижних отделов пищевода вплоть до развития эрозий и язв.

«Наиболее частые причины ГЭРБ — это неплотное смыкание нижнего пищеводного сфинктера и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Также изжога может появляться на фоне употребления определенных продуктов, которые снижают тонус пищеводного сфинктера либо увеличивают содержание соляной кислоты в желудке», — сказала врач.

Гастроэнтеролог отметила, что вследствие повышения внутрибрюшного давления изжога — частый симптом во время беременности, а также у людей с ожирением. Кроме того, вредные привычки — курение, а также употребление некоторых алкогольных напитков — например, белового вина и шампанского — часто провоцируют развитие изжоги.

У некоторых людей изжога может возникать как реакция на нормальные, физиологические рефлюксы. Человек реагирует на слабокислые и некислые рефлюксы за счет повышенной восприимчивости слизистой оболочки пищевода. Такое состояние получило название «гиперсенситивный пищевод», уточнила Тишаева.

«Функциональная изжога — чувство жжение за грудиной при отсутствии рефлюкса. Основной механизм данного состояния — нарушение взаимодействия нервной системы желудочно-кишечного тракта с головным мозгом», — сказала эксперт.

По ее словам, если изменение пищевых привычек и образа жизни не помогают, изжога возникает несколько раз в неделю, то стоит обратиться к гастроэнтерологу.

При этом единственным методом диагностики, который достоверно позволяет выяснить причину изжоги, является суточная ph-импедансометрия. Это метод функциональной диагностики при котором с помощью специального зонда, установленного в пищевод, оценивается частота, продолжительность и характер рефлюксов, а также их связь с жалобами пациента. В то же время, гастроскопия (ЭГДС) не всегда однозначно может установить причину изжоги.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что не стоит лечиться самостоятельно народными средствами, например, употреблением раствора соды. При взаимодействии соляной кислоты и щелочи образуется углекислый газ, который может растягивать стенки желудка, вызывать дискомфорт в животе, снижать тонус пищеводного сфинктера и усугублять проблему.

«Для купирования приступов изжоги самостоятельно можно использовать лекарственные препараты (антациды, альгинаты), но не более семи дней. Во-первых, есть побочные эффекты, а во-вторых, необходимо установить причину изжоги и назначить комплексное лечение», — заключила Тишаева.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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