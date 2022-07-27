Гастроэнтеролог, гепатолог рассказала о пользе баклажанов

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Врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева 27 июля рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о ярко выраженном антиоксидантном эффекте баклажанов, пишут "Известия".

«За это свойство нужно благодарить особое вещество — насунин, относящееся к числу антоцианов, природных пигментов с антиоксидантными свойствами. Именно насунин окрашивает баклажан в характерный фиолетовый цвет», — рассказала она.

Яковлева пояснила, что насунин, как и прочие антоцианы, поддерживают тонус и эластичность сосудов и служит для профилактики атеросклероза. Врач также рассказала, что антоцианы позволяют защитить клетки от свободных радикалов и мешать образованию опухолей.

Гепатолог добавила, что помимо насунина в баклажанах есть большое количество марганца, фолиевой кислоты, кальция, а также витаминов C, K, B1 и B6.

«Все они являются важными участниками обмена веществ и помогают поддерживать работу различных систем нашего организма. Например, содержащиеся в баклажане соли калия благотворно влияют на работу сердца и избавляют от отеков», — рассказала специалист.

Фото: pzhere