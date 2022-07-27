Я нашел ошибку
Главные новости:
Баклажаны помогают поддерживать тонус и эластичность сосудов
Гастроэнтеролог, гепатолог рассказала о пользе баклажанов
Джеймс Лавлок умер в свой 103-й день рождения.
Умер британский ученый Джеймс Лавлок, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме 
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о сотрудничестве региона с образовательным центром поддержки одаренных детей в России "Сириус".
«Главная тема»: Дмитрий Азаров рассказал, как НОЦ будет сотрудничать с центром "Сириус"
При этом клиенты могут оформить подписку банка — тогда услуга будет предоставляться бесплатно.
Впервые за 20 лет: Сбер с 1 августа повысит на 10 рублей стоимость уведомлений об операциях
Более 9 тысяч электронных рецептов выписали своим пациентам врачи Самарской городской клинической поликлиники №15 с начала года.
В Самарской области в рамках пилотного проекта уже выписано более 40 тысяч электронных рецептов
О ключевых результатах социально-экономического развития города в режиме ВКС рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  
Тольятти вошел в число сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития
В ходе живой встречи с участниками они обсудили перспективы развития инклюзивных практик в нашей стране.
Сегодня "iВолга" встречает Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову
Во время проведения работ сильный ветер раскачал конструкцию, и кабина рухнула с высоты 12 м.
В Тюмени при падении крана погибла сидящая внутри кабины известная блогерша-крановщица
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.66
0.88
EUR 59.41
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Гастроэнтеролог, гепатолог рассказала о пользе баклажанов

27 июля 2022 22:35
48
Баклажаны помогают поддерживать тонус и эластичность сосудов

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева 27 июля рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о ярко выраженном антиоксидантном эффекте баклажанов, пишут "Известия".

«За это свойство нужно благодарить особое вещество — насунин, относящееся к числу антоцианов, природных пигментов с антиоксидантными свойствами. Именно насунин окрашивает баклажан в характерный фиолетовый цвет», — рассказала она.

Яковлева пояснила, что насунин, как и прочие антоцианы, поддерживают тонус и эластичность сосудов и служит для профилактики атеросклероза. Врач также рассказала, что антоцианы позволяют защитить клетки от свободных радикалов и мешать образованию опухолей.

Гепатолог добавила, что помимо насунина в баклажанах есть большое количество марганца, фолиевой кислоты, кальция, а также витаминов C, K, B1 и B6.

«Все они являются важными участниками обмена веществ и помогают поддерживать работу различных систем нашего организма. Например, содержащиеся в баклажане соли калия благотворно влияют на работу сердца и избавляют от отеков», — рассказала специалист.

 

Фото:   pzhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Баклажаны помогают поддерживать тонус и эластичность сосудов
27 июля 2022  22:35
Гастроэнтеролог, гепатолог рассказала о пользе баклажанов
48
Более 9 тысяч электронных рецептов выписали своим пациентам врачи Самарской городской клинической поликлиники №15 с начала года.
27 июля 2022  19:55
В Самарской области в рамках пилотного проекта уже выписано более 40 тысяч электронных рецептов
149
Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась и число заражений COVID-19 снизилось, опасность остается.
27 июля 2022  17:51
Жителям региона рекомендуют пройти ревакцинацию от коронавируса
232
Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу.
27 июля 2022  15:54
Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию
236
За повторное введение масочного режима — практически каждый четвертый россиянин
27 июля 2022  11:51
За повторное введение масочного режима — практически каждый четвертый россиянин
254
Осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка грипп
27 июля 2022  09:06
Осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка гриппа
331
В случае травмы необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского.
26 июля 2022  18:32
Самарские офтальмологи спасли зрение девочке с тупой травмой глаза
544
На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания.
26 июля 2022  15:29
В поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового ФАПа
451
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
26 июля 2022  13:20
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
442
В обновленном фельдшерско-акушерском пункте будут получать медицинскую помощь около 400 жителей, значительная часть которых — люди старшего возраста.
25 июля 2022  22:22
В селе Мулловка Елховского района возводится новый ФАП
680
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9953
Весь список
В центре внимания
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
27 июля 2022  14:00
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
291
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
27 июля 2022  11:57
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
340
Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
27 июля 2022  09:20
Куйбышевская ЖД назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
616
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
26 июля 2022  13:43
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
608
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
498
Весь список