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Галина Гусева: лозунг Всемирного дня безопасности пациентов в этом году — «Лекарства без вреда»

17 сентября 2022 17:07
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"Поговорим о том, что необходимо знать пациенту для того, чтобы прием лекарственных препаратов не причинил вреда".

Главный внештатный специалист по клинической фармакологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением клинической фармакологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Галина Гусева о том, что необходимо знать пациенту для того, чтобы прием лекарственных препаратов не причинил вреда:

- Лозунг Всемирного дня безопасности пациентов в этом году — «Лекарства без вреда» — призван сфокусировать усилия медицинского сообщества, государственных и общественных организаций, пациентов, их близких и родственников на обеспечении безопасности лекарственной терапии и снижении рисков, сопряженных с применением медикаментозного лечения.

Поговорим о том, что необходимо знать пациенту для того, чтобы прием лекарственных препаратов не причинил вреда. Перед началом лекарственной терапии убедитесь, что сообщили лечащему врачу об аллергических реакциях, в том числе на лекарства, и знаете ответы на следующие вопросы:

Как называется лекарство и для чего оно назначается?
Какие побочные эффекты могут проявиться при его приеме?
Как правильно хранить препарат?
В какое время суток и в какой дозировке нужно его принимать?
Зависит ли прием лекарства от приема пищи?
Что необходимо делать, если пропущен прием лекарства?
Что необходимо делать в случае появления нежелательных реакций или побочных эффектов?
Можно ли применять это лекарство одновременно с другими?
Что необходимо делать, если одновременный прием нескольких лекарств вызовет нежелательную реакцию или побочный эффект?

Если пациент не может ответить на какой-либо из этих вопросов, его необходимо задать специалисту. Именно лечащий врач контролирует состояние здоровья пациента и оценивает результаты назначенной терапии. Он определяет необходимость проведения дополнительных исследований, принимает решения о дальнейшем оказании медицинской помощи, включая корректировку лекарственной терапии.

В случае отсутствия лечебного эффекта или возникновении нежелательной реакции после применения лекарства врач направляет соответствующее извещение в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Ведомство рассмотрит вопрос о проведении мероприятий по контролю качества, эффективности и безопасности лекарственного средства.

 

Фото:  минздрав СО

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