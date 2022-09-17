Галина Гусева: лозунг Всемирного дня безопасности пациентов в этом году — «Лекарства без вреда»

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Главный внештатный специалист по клинической фармакологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением клинической фармакологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Галина Гусева о том, что необходимо знать пациенту для того, чтобы прием лекарственных препаратов не причинил вреда:



- Лозунг Всемирного дня безопасности пациентов в этом году — «Лекарства без вреда» — призван сфокусировать усилия медицинского сообщества, государственных и общественных организаций, пациентов, их близких и родственников на обеспечении безопасности лекарственной терапии и снижении рисков, сопряженных с применением медикаментозного лечения.



Поговорим о том, что необходимо знать пациенту для того, чтобы прием лекарственных препаратов не причинил вреда. Перед началом лекарственной терапии убедитесь, что сообщили лечащему врачу об аллергических реакциях, в том числе на лекарства, и знаете ответы на следующие вопросы:



Как называется лекарство и для чего оно назначается?

Какие побочные эффекты могут проявиться при его приеме?

Как правильно хранить препарат?

В какое время суток и в какой дозировке нужно его принимать?

Зависит ли прием лекарства от приема пищи?

Что необходимо делать, если пропущен прием лекарства?

Что необходимо делать в случае появления нежелательных реакций или побочных эффектов?

Можно ли применять это лекарство одновременно с другими?

Что необходимо делать, если одновременный прием нескольких лекарств вызовет нежелательную реакцию или побочный эффект?



Если пациент не может ответить на какой-либо из этих вопросов, его необходимо задать специалисту. Именно лечащий врач контролирует состояние здоровья пациента и оценивает результаты назначенной терапии. Он определяет необходимость проведения дополнительных исследований, принимает решения о дальнейшем оказании медицинской помощи, включая корректировку лекарственной терапии.



В случае отсутствия лечебного эффекта или возникновении нежелательной реакции после применения лекарства врач направляет соответствующее извещение в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Ведомство рассмотрит вопрос о проведении мероприятий по контролю качества, эффективности и безопасности лекарственного средства.

Фото: минздрав СО