Фельдшер села Черный Ключ Клявлинского района начала прием пациентов в новом ФАПе 

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Фельдшер Светлана Евсеева более 20 лет живет и работает в селе Черный Ключ Клявлинского района. В преддверии Нового года Светлана Ивановна начала прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте, возведенном в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Здесь есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям, проведения профилактических осмотров и первого этапа диспансеризации, вакцинации, диспансерного наблюдения за состоянием людей с хроническими заболеваниями.



Возведение нового фельдшерско-акушерского пункта началось летом 2022 года. В обновленных условиях получают медпомощь более 500 человек, в том числе жители соседних населенных пунктов — Чувашское Абдикеево и Зеленый Ключ.



«От нас до Клявлино — 15 километров, — рассказала фельдшер. — Пациенты обращаются в ФАП, чтобы сдать кровь, измерить давление, сатурацию или уровень сахара, пройти ЭКГ-исследование. Получить, когда это необходимо, и экстренную помощь. Долгое время я работала в приспособленном помещении. Новое здание построили поблизости, теперь наш адрес — улица Центральная, 4. Здесь тепло, уютно, более просторно. ФАП полностью оснащен новым оборудованием, есть даже аппарат для измерения внутриглазного давления, укладки для оказания экстренной помощи, дефибриллятор. Все необходимое под рукой».



В составе мобильной медицинской бригады в Черный Ключ выезжает участковый врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-офтальмолог и врач-оториноларинголог.



«Очень важно, чтобы первый этап диспансеризации жители могли пройти на месте, не выезжая в районный центр. Людей старшего возраста, которые испытывают сложности с перемещением, мы доставляем в поликлинику автотранспортом. Светлана Ивановна сопровождает их на обследовании», — отметила главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО