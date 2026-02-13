Дебош в кафе у парка 50‑летия Октября: полиция и ОМОН пресекли нарушения в Самаре

Самарские полицейские совместно с общественниками и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие, в том числе с целью пресечения нарушений общественного порядка и выявления потребителей наркотических и психотропных веществ.

В ночное время суток в кафе, расположенном вблизи парка им. 50-летия Октября в Кировском районе областного центра, полицейские обнаружили более 30 посетителей и работников. Личность каждого из них установлена, с жителями и гостями региона проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, ответственности за противоправные действия и уважительном отношении к окружающим. Лиц, в действиях которых сотрудники полиции выявили признаки правонарушений, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Среди доставленных оказались две родственницы – женщина 1975 года рождения и ее 29-летняя дочь. Обе демонстрировали вызывающее поведение и грубо нарушали общественный порядок – их привлекли к административной ответственности. Аналогичное правонарушение совершил еще один посетитель увеселительного заведения: ранее неоднократно судимый мужчина 1985 года рождения, находясь под влиянием алкоголя, утратил контроль над своими действиями и высказываниями, проявлял агрессию и грубость – его противоправные действия полицейские оперативно пресекли. Теперь он обязан выплатить административный штраф в доход государства, работу с правонарушителем полицейские продолжат в установленном порядке.

Кроме того, по итогам медицинского освидетельствования у одного из доставленных обнаружили клинические признаки наркотического опьянения.

Сотрудники полиции призывают сообщать о подозрительных лицах, планируемых или совершенных правонарушениях в ближайший отдел полиции или по телефону 112.