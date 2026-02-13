Дебош в кафе у парка 50‑летия Октября: полиция и ОМОН пресекли нарушения в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
Названа любимая начинка россиян для блинов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Дебош в кафе у парка 50‑летия Октября: полиция и ОМОН пресекли нарушения в Самаре

162
Дебош в кафе у парка 50‑летия Октября: полиция и ОМОН пресекли нарушения в Самаре

Самарские полицейские совместно с общественниками и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие, в том числе с целью пресечения нарушений общественного порядка и выявления потребителей наркотических и психотропных веществ.

В ночное время суток в кафе, расположенном вблизи парка им. 50-летия Октября в Кировском районе областного центра, полицейские обнаружили более 30 посетителей и работников. Личность каждого из них установлена, с жителями и гостями региона проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, ответственности за противоправные действия и уважительном отношении к окружающим. Лиц, в действиях которых сотрудники полиции выявили признаки правонарушений, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Среди доставленных оказались две родственницы – женщина 1975 года рождения и ее 29-летняя дочь. Обе демонстрировали вызывающее поведение и грубо нарушали общественный порядок – их привлекли к административной ответственности. Аналогичное правонарушение совершил еще один посетитель увеселительного заведения: ранее неоднократно судимый мужчина 1985 года рождения, находясь под влиянием алкоголя, утратил контроль над своими действиями и высказываниями, проявлял агрессию и грубость – его противоправные действия полицейские оперативно пресекли. Теперь он обязан выплатить административный штраф в доход государства, работу с правонарушителем полицейские продолжат в установленном порядке.

Кроме того, по итогам медицинского освидетельствования у одного из доставленных обнаружили клинические признаки наркотического опьянения. 

Сотрудники полиции призывают сообщать о подозрительных лицах, планируемых или совершенных правонарушениях в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
350
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
439
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
727
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
631
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
476
Весь список