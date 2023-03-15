Фельдшер Галина Аитова 53 года заботится о здоровье своих земляков, работая в ФАПе села Чувашское Урметьево

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Фельдшер Галина Аитова на протяжении 53 лет заботится о здоровье своих земляков, работая в фельдшерско-акушерском пункте села Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района.



«Мы с сестрой и братом родились здесь, дружно росли и учились рядом с мамой и папой. Родители очень хотели, чтобы в семье был медик. Я взяла эту роль на себя. После школы окончила Шенталинский медицинский колледж и сразу же начала работать в ФАПе, — рассказывает Галина Андреевна. — С тех самых пор почти не выезжаю: я люблю наше село и всегда считала, что нужна здесь. Сейчас у нас проживает 345 человек, почти каждого я помню с детства. Многих — совсем еще малютками. Их мамы наблюдались в ФАПе во время беременности, на моих глазах они выросли, женились и родили своих детей».



Осенью Галина Андреевна начала прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте. Здание возведено по национальному проекту «Здравоохранение». Здесь есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям, проведения профилактических осмотров и первого этапа диспансеризации, вакцинации, диспансерного наблюдения за состоянием людей с хроническими заболеваниями.



«В ФАПе просто замечательно: красиво, просторно, поставлено новое оборудование. В первой половине дня я, как правило, веду прием здесь, провожу первый этап диспансеризации. У нас население активное, ответственное: иногда приду на работу пораньше, а здесь уже встречают: "Мы на диспансеризацию". Редко приходится разъяснять, почему важна профилактика — все передается по сарафанному радио. И мне доверяют, поэтому план по диспансеризации и профосмотрам ежегодно перевыполняем», — отмечает фельдшер.



ФАП оснащен укладками для оказания помощи при жизнеугрожающих состояниях, всем необходимым для работы в информационных системах и проведения телемедицинских консультаций. Фельдшер может дистанционно взаимодействовать с врачами ЦРБ, а при необходимости – с сотрудниками других медицинских организаций.



Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.



В этом году в регионе планируется возведение 21 нового объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО