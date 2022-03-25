Я нашел ошибку
Главные новости:
Железнодорожные вокзалы и производственные здания отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение.
КбшЖД присоединится к экологической акции «Час Земли»
Сейчас строительная готовность объекта составляет 47%. Работы ведутся на всех 26 опорах моста.
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили строительство Обхода Тольятти и моста через Волгу
Государство возьмет на себя поддержку их семей.
В Минобороны РФ сообщили о числе погибших и раненных  российских военнослужащих на Украине
Армен Бенян подчеркнул, что развитие трансплантационной помощи - важная задача по сохранению жизни пациентов, увеличению продолжительности жизни.
Федеральные и региональные специалисты обсудили вопросы организации трансплантации печени и сердца в СамГМУ
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, на которых ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Встреча с артистом пройдет в формате живого диалога «вопрос-ответ».
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области по состоянию на сегодняшний день включен 51 центр отдыха
Жители Самарской области смогут вернуть половину стоимости путевки на детский отдых
Участие в них примут более 30 000 ребят, которые уже победили в классных и школьных этапах.
Лучшие подростки-чтецы региона встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.05
-7.11
EUR 105.47
-7.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Федеральные и региональные специалисты обсудили вопросы организации трансплантации печени и сердца в СамГМУ

25 марта 2022 18:34
193
Армен Бенян подчеркнул, что развитие трансплантационной помощи - важная задача по сохранению жизни пациентов, увеличению продолжительности жизни.

Сегодня делегация Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова во главе с директором, академиком РАН, главным внештатным специалистом трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье посетила Клиники Самарского государственного медицинского университета и Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Служба трансплантологии в регионе сегодня представлена Самарским центром трансплантации органов и тканей Клиник СамГМУ, в состав которого входит три подразделения  - самарский хирургический центр координации органного донорства, хирургическое отделение пересадки органов, амбулаторный центр.

Хирургическое отделение пересадки органов Центра является передовым, сочетая роль высокоспециализированного клинического подразделения с научно-исследовательской базой.

Федеральные и региональные специалисты обсудили вопросы организации трансплантации печени и сердца в СамГМУ.

"Сотрудники Самарского медуниверситета находятся с нами в постоянной коммуникации, поэтому начинать они будут не с нуля, это подготовленные специалисты, - подчеркнул главный трансплантолог России Сергей Готье. - Так что, я думаю, что уже в этом году мы сможем провести здесь первые трансплантации печени и сердца. Оказание такой высокотехнологичной помощи - всегда является определенным показателем уровня медицины, а для регионального здравоохранения это нужно еще и для понимания собственного потенциала в оказании помощи больным данной категории. Последние годы по всей стране у нас идет работа по запуску трансплантационных программ в регионах. Для их старта уже выработан определенный алгоритм: мы обучаем специалистов, участвуем в подготовке реципиентов к операции, чтобы оценить риски и спрогнозировать результаты операции. Ну и естественно, при выполнении первых операций, когда мы нужны, мы можем принимать непосредственное участие, либо страховать коллег".

"Я был непосредственным участником создания Центра пересадки органов и тканей в Клиниках университета, - рассказал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. - Уже через 9 месяцев после начала работы нашего Центра была успешно выполнена операция по пересадке почки. За 16 лет сделано очень многое, и главное: сегодня у нас есть научная база, есть высококвалифицированные специалисты, качественное оборудование, есть понимание особой ответственности. Операции по трансплантологии технически очень тяжёлые, требуют бережного отношения к тканям, особых умений и навыков. Самарский государственный медицинский университет сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, наши коллеги готовы оказать необходимую помощь и поддержку. В ближайших реальных планах – пересадка сердца в нашем Центре".

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что развитие трансплантационной помощи - важная задача по сохранению жизни пациентов, увеличению продолжительности жизни. Развитие системы здравоохранения в целом - часть стратегии лидерства региона, созданной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

"Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова является головным учреждением в области трансплантологии, - отметил министр. - Безусловно, Самарская область пойдет по тем же шагам, по которым НМИЦ уже прошел. Крайне важно здесь обучение специалистов и обмен опытом. Поэтому те задачи, которые Сергей Владимирович поставил перед областью — как увеличение количества трансплантаций, так и развитие новых областей внутри трансплантологии, будут для нас главным ориентиром на ближайшие годы".

Как отметил ректор СамГМУ Александр Колсанов, в Клиниках медуниверситета за 16 лет сформировалась профессиональная команда трансплантологов, специалисты прошли необходимую подготовку и совместно с федеральными коллегами будут осваивать новые программы трансплантации.

В рамках визита специалисты также посетили отделения областной больницы им. В.Д. Середавина, пообщались с врачами, обсудили вопросы развития нефрологии и трансплантологии.

Также делегация ознакомилась с работой Центра клеточных технологий медицинского центра "Династия".

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Армен Бенян подчеркнул, что развитие трансплантационной помощи - важная задача по сохранению жизни пациентов, увеличению продолжительности жизни.
25 марта 2022  18:34
Федеральные и региональные специалисты обсудили вопросы организации трансплантации печени и сердца в СамГМУ
193
Оперативная рабочая группа будет следить за ситуацией с иностранными лекарствами
25 марта 2022  13:08
Оперативная рабочая группа будет следить за ситуацией с иностранными лекарствами
245
Росздравнадзор направит руководителям аптек рекомендации ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов
25 марта 2022  10:59
Росздравнадзор направит руководителям аптек рекомендации ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов
341
В рамках рабочего визита федеральные специалисты также посетят медучреждения Самары и ознакомятся с работой отделений.
24 марта 2022  20:25
Региональный минздрав и федеральный центр имени В.И. Шумакова подписали соглашение о сотрудничестве
532
В Самарской области эпидемическая ситуация по туберкулезу характеризуется устойчивой положительной динамикой.
24 марта 2022  18:32
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом
509
Эксперты рассказали о том, что происходит на фармрынке сейчас, и чего самарцам ожидать в дальнейшем.
24 марта 2022  18:16
Инсулина в Самарской области достаточно
516
В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование
24 марта 2022  13:54
В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование
509
С начала года почти 200 тысяч жителей Самарского региона получили бесплатные лекарства
24 марта 2022  09:42
С начала года почти 200 тысяч жителей Самарского региона получили бесплатные лекарства
432
Благотворительные фонды предложили зафиксировать для них цены на лекарства
24 марта 2022  09:03
Благотворительные фонды предложили зафиксировать для них цены на лекарства
454
Это пациенты с болезнями  эндокринной, бронхолегочной,  сердечно-сосудистой систем, онкологическими  и другими заболеваниями. 
23 марта 2022  20:08
С начала года почти 200 тысяч жителей региона получили бесплатные лекарства 
729
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5946
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
256
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
1032
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
543
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
920
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
474
Весь список