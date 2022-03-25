193

Сегодня делегация Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова во главе с директором, академиком РАН, главным внештатным специалистом трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье посетила Клиники Самарского государственного медицинского университета и Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Служба трансплантологии в регионе сегодня представлена Самарским центром трансплантации органов и тканей Клиник СамГМУ, в состав которого входит три подразделения - самарский хирургический центр координации органного донорства, хирургическое отделение пересадки органов, амбулаторный центр.

Хирургическое отделение пересадки органов Центра является передовым, сочетая роль высокоспециализированного клинического подразделения с научно-исследовательской базой.

Федеральные и региональные специалисты обсудили вопросы организации трансплантации печени и сердца в СамГМУ.

"Сотрудники Самарского медуниверситета находятся с нами в постоянной коммуникации, поэтому начинать они будут не с нуля, это подготовленные специалисты, - подчеркнул главный трансплантолог России Сергей Готье. - Так что, я думаю, что уже в этом году мы сможем провести здесь первые трансплантации печени и сердца. Оказание такой высокотехнологичной помощи - всегда является определенным показателем уровня медицины, а для регионального здравоохранения это нужно еще и для понимания собственного потенциала в оказании помощи больным данной категории. Последние годы по всей стране у нас идет работа по запуску трансплантационных программ в регионах. Для их старта уже выработан определенный алгоритм: мы обучаем специалистов, участвуем в подготовке реципиентов к операции, чтобы оценить риски и спрогнозировать результаты операции. Ну и естественно, при выполнении первых операций, когда мы нужны, мы можем принимать непосредственное участие, либо страховать коллег".

"Я был непосредственным участником создания Центра пересадки органов и тканей в Клиниках университета, - рассказал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. - Уже через 9 месяцев после начала работы нашего Центра была успешно выполнена операция по пересадке почки. За 16 лет сделано очень многое, и главное: сегодня у нас есть научная база, есть высококвалифицированные специалисты, качественное оборудование, есть понимание особой ответственности. Операции по трансплантологии технически очень тяжёлые, требуют бережного отношения к тканям, особых умений и навыков. Самарский государственный медицинский университет сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, наши коллеги готовы оказать необходимую помощь и поддержку. В ближайших реальных планах – пересадка сердца в нашем Центре".

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что развитие трансплантационной помощи - важная задача по сохранению жизни пациентов, увеличению продолжительности жизни. Развитие системы здравоохранения в целом - часть стратегии лидерства региона, созданной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

"Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова является головным учреждением в области трансплантологии, - отметил министр. - Безусловно, Самарская область пойдет по тем же шагам, по которым НМИЦ уже прошел. Крайне важно здесь обучение специалистов и обмен опытом. Поэтому те задачи, которые Сергей Владимирович поставил перед областью — как увеличение количества трансплантаций, так и развитие новых областей внутри трансплантологии, будут для нас главным ориентиром на ближайшие годы".

Как отметил ректор СамГМУ Александр Колсанов, в Клиниках медуниверситета за 16 лет сформировалась профессиональная команда трансплантологов, специалисты прошли необходимую подготовку и совместно с федеральными коллегами будут осваивать новые программы трансплантации.

В рамках визита специалисты также посетили отделения областной больницы им. В.Д. Середавина, пообщались с врачами, обсудили вопросы развития нефрологии и трансплантологии.

Также делегация ознакомилась с работой Центра клеточных технологий медицинского центра "Династия".

Фото: минздрав СО