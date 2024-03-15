Ежегодно увеличивается охват противовирусной терапией пациентов с вирусным гепатитом С

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Об это сообщил Армен Бенян на областной научно-практической конференции «Гепатология сегодня. Проблемы и пути их решения».



Обращаясь к участникам конференции, руководитель ведомства подчеркнул роль инфекционной службы в обеспечении жизнестойкости населения, противостоянии опасным инфекциям. За последние 3,5 года в регионе значительно укрепили инфраструктуру службы: построены два крупных стационара в Самаре и Сызрани, модульные здания для размещения инфекционных отделений в Самаре и Тольятти, поставлено современное оборудование.



«20 лет назад вирусный гепатит С был грозным и неизлечимым заболеванием. Сегодня мы уже говорим о возможностях радикального излечения. Для этого необходимы организационные решения, создание специализированных центров, ведение реестров пациентов, обеспечение лекарственными препаратами, и конечно же, профилактические мероприятия. Необходимо утверждать как у населения, так и во врачебной среде доминирующую роль профилактики. Просветительская работа должна включать как информирование о путях заражения вирусными гепатитами, так и разъяснение пациентам с выявленным диагнозом правил образа жизни», - подчеркнул Армен Бенян.



Сегодня в регионе работает служба по оказанию помощи пациентам с вирусным гепатитом С:

на базе новой поликлиники в микрорайоне Волгарь открыт областной гепатологический центр. Специалисты центра координируют работу всей службы.

в центре установлен инновационный аппарат для диагностики заболеваний печени – фиброскан

отбор пациентов для проведения специальной противовирусной терапии осуществляет экспертный совет

подразделения по отпуску препаратов организованы также на базе поликлиники № 3 Тольятти и Сызранской больницы

средства на лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом C выделяются из регионального бюджета и средств обязательного медицинского страхования. В этом году планируется охватить противовирусной терапией более 1000 пациентов.



Напомним, инфицирование вирусом гепатита С возможно:

