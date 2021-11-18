Ежегодно самарские врачи помогают более 2000 недоношенных детей

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17 ноября в Международный день недоношенных детей в Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой состоялась встреча маленьких пациентов и врачей, которые им помогли. Ежегодно в регионе рождается более 2000 недоношенных детей.

С 2008 года отделение реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей областной детской больницы им. Н.Н. Ивановой входит в состав городского неонатального центра, где сосредоточены основные кадры, знания, умения и навыки. Отделение оснащено современным оборудованием. В его составе круглосуточно работает выездная неонатологическая реанимационная бригада.

Мальчик Коля родился в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им В. П. Полякова на 28 неделе, вес ребенка не превышал 950 граммов. Через пару дней мальчика перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорождённых детей областной больницы им. Н.Н. Ивановой, где он провел 4 месяца. Ещё два месяца маленький пациент проходил лечение в отделении патологии недоношенных и новорождённых детей больницы.

«Каждая история недоношенного ребенка уникальна. Выхаживание Коли было связано с большими трудностями. У мальчика плохо развивались органы дыхания, поэтому он долгое время был подключен к аппарату высокочастотной вентиляции легких, — рассказала главный неонатолог Самарской области, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей Ирина Садовская. — Мне радостно видеть уже подросших деток, которые когда-то проходили лечение в наших отделениях. Практически всех помним, со многими поддерживаем связь. А те мамочки, чьи дети сейчас получают помощь в нашем отделении, могут быть уверены: мы любим их детей как своих и стараемся сделать все возможное, чтобы у них все было хорошо».

В декабре этого года Коле исполнится 5 лет. Мальчик занимается футболом и верховой ездой, посещает школу искусств, поет в хоре воскресной школы. В будущем Коля мечтает стать врачом-неонатологом, чтобы помогать ребятам так же, как помогли ему его доктора. На встречу с врачами мальчик пришёл с фонендоскопом.

«Мы 8 лет ждали появления Коли на свет, — поделилась мама Татьяна Сафьянова. — Беременность протекала тяжело. Врачи кардиоцентра делали все возможное, но Коля появился на свет уже на 28 неделе. Огромное спасибо всему коллективу больницы за спасение моего сына, благодаря вам он полностью здоров. Мамам, которые сейчас находятся в отделении, я хочу пожелать: верьте в своих детей и никого не вините в случившемся. Вы сможете пройти все испытания с достоинством».

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» помощь малышам оказывается на новом современном оборудовании. Так, в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей ранее поступила ретинальная камера для диагностики ретинопатии, а также лазерный диодный офтальмологический аппарат.

«Мы ежегодно выхаживаем более 1400 детей, 400 из них — недоношенные, — отметила заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ольга Баранова. — Такие пациенты требуют особого подхода, максимальной включенности. В выхаживании недоношенного ребенка участвуют специалисты всевозможных направлений медицины. Мы тесно взаимодействуем с неврологами, гематологами, эндокринологами, пульмонологами, хирургами. У недоношенных детей может развиваться ретинопатия — поражение сетчатой оболочки глазного яблока, обусловленная нарушением формирования сосудов. В некоторых случаях ретинопатия может стать причиной абсолютной слепоты. С помощью ретинальной камеры специалисты проводят осмотры глазного дна и контролируют состояние сетчатки. В прошлом году мы провели 11 лазерных коагуляций», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pixabay