Эндокринолог рассказала об основных продуктах, которые могут помочь предотвратить болезни сосудов

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Об основных продуктах, которые могут помочь предотвратить болезни сосудов, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

«На фоне проблем с сосудами повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт, инсульт и гипертония. А накапливание холестерина в стенках способствует сужению и образованию тромбов. Существуют различные продукты, которые могут помочь предотвратить это состояние», — указала Бинатова.

Одним из таких продуктов является красный дрожжевой рис, который обладает статиноподобным эффектом, уточнила она.

«Исследования показывают, что его употребление снижает уровень общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также способствует умеренному увеличению липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) — объяснила специалист.

Следующий продукт, который, по словам врача, снижает уровень холестерина, — это экстракт чеснока. Помимо этого, он улучшает антиоксидантную защиту организма, подавляя перекисное окисление липидов и агрегацию тромбоцитов.

Благотворно влияют на состояние сосудов и некоторые напитки, в частности кофе и зеленый чай, отметила Бинатова.

«Берберин и катехины, содержащиеся в зеленом чае, также оказывают гиполипидемическое действие, помогая снижать уровень ЛПНП. Хлорогеновые кислоты в кофе играют важную роль в снижении липогенеза и регулировании транспортировки жирных кислот, а кофеин способствует мобилизации жировых клеток. Умеренное потребление кофе (две-три чашки в день) может снизить риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета. Важно отметить, что влияние кофе зависит от типа зерен, методов обжарки и заваривания» — заметила диетолог.

Также она назвала некоторые приправы и компоненты, которые помогают поддерживать сосуды в хорошем состоянии.

«Корица и куркумин (содержащийся в куркуме) также показали свою эффективность в исследованиях, снижая уровень общего холестерина и триглицеридов. А ресвератрол, астаксантин и ликопин, содержащиеся в винограде, лососевых, томатах и гранате, помогают бороться с воспалением и атеросклеротическими процессами, улучшая липидный профиль» — подчеркнула эндокринолог.

При этом врач предупредила, что атеросклероз сосудов может привести к серьезным последствиям, таким как образование тромбов, ишемическая болезнь сердца, гипертензия, инфаркты и инсульты.

«Врачи диагностируют это состояние по липидным нарушениям, обнаруживаемым при расширенной липидограмме. Поэтому важно поддерживать нутритивный баланс и контролировать липиды низкой и высокой плотности», — пояснила эндокринолог.

Метаболический синдром, часто сопутствующий атеросклерозу, представляет собой комплекс обменных нарушений, включая инсулинорезистентность, гипертензию и ожирение. По словам Бинатовой, основные причины этого — избыток углеводов, соли, калорийной пищи, дефицит клетчатки, витаминов и минералов.

«Для предотвращения этих нарушений необходимо скорректировать образ жизни: наладить питание, исключить трансжиры, управлять стрессом, регулярно заниматься физической активностью. А при необходимости — обратиться к врачу» — резюмировала специалист.

Фото: pxhere.com