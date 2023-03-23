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Экстренная помощь при ДТП: в Самарской области начал работу новый трассовый медицинский пункт

23 марта 2023 14:45
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Пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещаются фельдшерские бригады.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян ознакомился с работой нового трассового медицинского пункта, расположенного на границе Сергиевского и Исаклинского районов.

Напомним, в настоящее время в регионе также организована работа 2 трассовых медицинских пунктов на аварийно-опасных участках автомагистрали федерального значения М5 — в поселке Курумоч и селе Печерское. Эти подразделения Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи развернуты в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в Самарской области.

Пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещаются фельдшерские бригады. Основная задача этих подразделений — оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Размещение таких пунктов максимально сокращает время доезда медицинской бригады и эвакуации пострадавших с места происшествия. Также специалисты круглосуточно оказывают медицинскую помощь всем обратившимся самостоятельно — жителям ближайших населённых пунктов и дачных хозяйств.

Новый трассовый медпункт развернут недалеко от поселка Антоновка, зона его обслуживания — 30 км. Подразделение оснащено новым санитарным автомобилем класса "В", укладками для оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме.

Совместно с директором Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Вячеславом Стебневым министр обсудил вопросы материально-технического обеспечения пункта и организации оказания помощи.

«В штате подразделения — восемь фельдшеров и четыре водителя, — пояснил Вячеслав Стебнев. — С начала февраля мы работаем в круглосуточном режиме по графику. За этот период осуществлены 3 выезда на места дорожно-транспортных происшествий, медицинская эвакуация пациента из Исаклинского района в Сергиевскую центральную районную больницу. Также отработаны 52 амбулаторных обращения. Вызов по оказанию экстренной помощи может поступить по нескольким каналам — через единую службу "112", Тольяттинскую станцию скорой помощи или через оперативного дежурного центра медицины катастроф».

Особое внимание руководитель ведомства уделил вопросам взаимодействия бригад трассового медицинского пункта и службы скорой медицинской помощи для обеспечения слаженности действий при ДТП.

«При поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова проводится большая межведомственная работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Наша задача — повысить качество и оперативность оказания необходимой помощи пострадавшим, в том числе путем усовершенствования подходов к маршрутизации, лечению и реабилитации пациентов с тяжелыми повреждениями. Совместно со специалистами центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи рассматриваем возможности дальнейшего развития службы, — отметил министр. — Я хотел бы обратиться к нашим жителям: безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения — единственный способ сохранить здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. Соблюдайте скоростной режим, необходимую дистанцию между автомобилями, будьте предельно внимательны и ответственны на дорогах. Ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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