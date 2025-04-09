Эксперты НМИЦ ФПИ Минздрава России высоко оценили организацию инфекционной и противотуберкулезной службы региона

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Специалисты НМИЦ ФПИ Минздрава России посетили медицинские учреждения Самарской области, оказывающие помощь по профилям “фтизиатрия” и “инфекционные заболевания”, с целью организационно-методической и практической помощи.



Традиционно рабочий выезд в регион охватил широкий спектр мероприятий. Специалисты посетили структурные подразделения медицинских учреждений, в том числе стационары; проконсультировали врачей в сложных вопросах тактики ведения пациентов; оценили эффективность лечения больных и применение методов контролируемого лечения на амбулаторном этапе; провели анализ использования информационных технологий и функциональных возможностей имеющихся медицинских систем. Кроме того, эксперты оценили работу бактериологических и молекулярно-генетических лабораторий (материально-техническую базу, запасы расходных материалов, ключевые показатели работы).



В рамках методической поддержки состоялось практическое занятие для сотрудников, ответственных за работу с Федеральными регистрами лиц, больных туберкулезом, и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.



По итогу выезда специалисты НМИЦ ФПИ Минздрава России дали высокую оценку организации инфекционной и противотуберкулезной служб Самарской области, отметив, что в регионе реализуется персонализированный подход к лечению инфекционной и туберкулезной патологии.

Фото: минздрав СО