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Эксперты федерального центра оценили работу инфекционной службы региона  

13 октября 2023 14:44
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Специалисты центра вместе с представителями минздрава СО посетили инфекционные отделения учреждений, поликлиники, ЦРБ, ознакомились с организацией  работы на местах.

Представители Национального медицинского  исследовательского  центра  фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом.   

Специалисты федерального центра совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области и главными внештатными специалистами посетили инфекционные отделения учреждений, поликлиники, ЦРБ, ознакомились с организацией  работы на местах.

Врач-инфекционист центра эпидемически значимых инфекционных болезней  НМИЦ ФПИ Вера Коптюг отметила  уникальный опыт региона по созданию  приёмно-диагностических отделений при центральных районных больницах.  Новые условия для оказания экстренной и плановой консультативной помощи взрослым и детям созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Красноярском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах.  

«Мы также посмотрели новый корпус областной детской  инфекционной больницы. Это  современное лечебное учреждение, где созданы все условия для оказания помощи пациентам.  Необходимо продолжать развивать материально-техническую базу инфекционной службы региона», - подчеркнула врач. 

Также эксперт отметила высокую готовность поликлиник к работе с пациентами с инфекционными болезнями.  Специалисты  обсудили ход прививочной кампании от гриппа, возможности расширения календаря прививок, опыт реализации региональной программы по борьбе с гепатитами.  

«В период пандемии произошел определённый скачок в развитии инфекционной  службы региона.  За три года мы построили 5 корпусов, 3 из них  модульных. В настоящее время прорабатываем перспективные  вопросы совершенствования службы  оказания помощи взрослому населению.  В рамках развития лабораторной диагностики   мы оснастили три крупнейших лаборатории  в регионе. Основная задача – организовать  их работу на полную мощность, для этого имеются все необходимые ресурсы»,  – рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.  

Заведующая  лабораторией сочетанных социально-значимых инфекций УНИФ - филиала НМИЦ ФПИ  Елена Сабадаш отметила, что самарский СПИД- центр  - единственный в стране реализует стратегическую направленность в организации  работы и этот опыт заслуживает тиражирования. Эксперт рекомендовала рассмотреть возможность  расширения скринингового обследования населения на ВИЧ-инфекцию, дооснащения  эндоскопической и гинекологической служб центра, развития оказания помощи пациентам с ВИЧ в Тольятти.

Руководитель ведомства поблагодарил экспертов за оценку работы специализированных  служб,  организационно-методическое  сопровождение  и рекомендации, которые уже учитываются при разработке  планов дальнейшего развития, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   freepik.com

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