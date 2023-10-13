Эксперты федерального центра оценили работу инфекционной службы региона  

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Представители Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом.



Специалисты федерального центра совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области и главными внештатными специалистами посетили инфекционные отделения учреждений, поликлиники, ЦРБ, ознакомились с организацией работы на местах.



Врач-инфекционист центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ ФПИ Вера Коптюг отметила уникальный опыт региона по созданию приёмно-диагностических отделений при центральных районных больницах. Новые условия для оказания экстренной и плановой консультативной помощи взрослым и детям созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Красноярском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах.



«Мы также посмотрели новый корпус областной детской инфекционной больницы. Это современное лечебное учреждение, где созданы все условия для оказания помощи пациентам. Необходимо продолжать развивать материально-техническую базу инфекционной службы региона», - подчеркнула врач.



Также эксперт отметила высокую готовность поликлиник к работе с пациентами с инфекционными болезнями. Специалисты обсудили ход прививочной кампании от гриппа, возможности расширения календаря прививок, опыт реализации региональной программы по борьбе с гепатитами.



«В период пандемии произошел определённый скачок в развитии инфекционной службы региона. За три года мы построили 5 корпусов, 3 из них модульных. В настоящее время прорабатываем перспективные вопросы совершенствования службы оказания помощи взрослому населению. В рамках развития лабораторной диагностики мы оснастили три крупнейших лаборатории в регионе. Основная задача – организовать их работу на полную мощность, для этого имеются все необходимые ресурсы», – рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Заведующая лабораторией сочетанных социально-значимых инфекций УНИФ - филиала НМИЦ ФПИ Елена Сабадаш отметила, что самарский СПИД- центр - единственный в стране реализует стратегическую направленность в организации работы и этот опыт заслуживает тиражирования. Эксперт рекомендовала рассмотреть возможность расширения скринингового обследования населения на ВИЧ-инфекцию, дооснащения эндоскопической и гинекологической служб центра, развития оказания помощи пациентам с ВИЧ в Тольятти.



Руководитель ведомства поблагодарил экспертов за оценку работы специализированных служб, организационно-методическое сопровождение и рекомендации, которые уже учитываются при разработке планов дальнейшего развития, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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