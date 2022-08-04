Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона

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В среду, 3 августа, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел совещание с экспертной группой Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Цель визита делегации в регион - выработать предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».

В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области, а также с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность онкослужбы региона. Специалисты НМИЦ посетили отделения областного онкодиспансера, центр амбулаторной онкологической помощи на базе больницы №4 Самары, территорию будущего центра амбулаторной онкологической помощи на базе Самарской городской больницы №10.

В Тольятти эксперты оценили работу консультативной поликлиники и стационарных отделений онкологической службы городской больницы №5, и ЦАОП, расположенный на базе поликлиники №3.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, материально-технической базы, внедрению новых технологий и методов диагностики, особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний. Показатель заболеваемости злокачественными образованиями по сравнению с 2020 годом снизился, также снизился и показатель смертности от новообразований. По итогам 2021 года в Самарской области выполнены все индикаторы регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Как подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, в центре внимания отрасли также находятся два значимых показателя - доля злокачественных образований, выявленных на 1-2 стадиях, где целевой показатель составляет 61,9%. И одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями - 19,3%. «За этими цифрами - показатели работы службы, а главное - качество и продолжительность жизни наших пациентов с онкозаболеваниями, - отметил министр. – Все замечания федеральных экспертов по совершенствованию одной из важнейших служб мы уже взяли в разработку. В ближайшее время проведем совместную коллегию, где представим конкретные предложения по решению поставленных задач».

Заведующий отдела координации медицинской помощи Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии «НМИЦ радиологии» Минздрава России Юрий Самсонов отметил хорошую оснащенность онкологических отделений, в том числе операционных и реанимационных, качество оборудования, высокий уровень профессиональной подготовки специалистов.

Эксперты подчеркнули, что в Самарской области материально-техническая база – одна из лучших в стране, при этом сошлись во мнении, что региону нужно работать над привлечением в первичное звено молодых кадров – это первичные онкологические кабинеты, недавно созданные центры амбулаторной онкологической помощи. Это улучшит результативность раннего выявления случаев злокачественных новообразований. Для этого необходимо усилить профориентационную работу со студентами-медиками по разным направлениям онкологической помощи.

В этом может помочь Центр прорывных исследований СамГМУ, а также мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр СамГМУ. В свою очередь НМИЦ радиологии Минздрава России готов оказать содействие в повышении квалификации уже работающих специалистов: как отметили члены делегации в ходе визита, врачи в этом заинтересованы. Александр Фетисов дал поручение областному минздраву проработать кадровый вопрос.

Еще один вопрос, который затронули на встрече, касался расширения сферы деятельности ЦАОПов: по мнению экспертов, на этом уровне - в первичном онкологическом кабинете – можно также вести амбулаторных пациентов, осуществлять курсы химиотерапии. Центры оснащены необходимым диагностическим оборудованием и обеспечены лекарственными препаратами.

Фото: правительство СО