Эксперт указал на опасность метапневмовируса для детей и пожилых людей

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Метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей. Об этом 10 января академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев рассказал «Парламентской газете».

«Этот вирус среди всех ОРВИ составляет, по одним оценкам, 0,1%, по другим — 1%, но он всегда был, есть и будет», — заявил он, отметив, что возбудитель метапневмовируса всегда присутствует среди других вызывающих ОРВИ вирусов.

Эксперт отметил, что метапневмовирус опасен для детей до года и людей пожилого возраста, страдающих хроническими болезнями.

«Специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», — проинформировал Зверев.

При этом, по словам руководителя отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, от метапневмовируса не стоит ожидать пандемии, так как пока нет точного количества подтвержденных случаев, пишут "Известия".