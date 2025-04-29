Эксперт: сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья

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Сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья. Такие напитки содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие на печень. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Особую тревогу вызывает высокое содержание сахара, который при регулярном потреблении нарушает липидный и углеводный обмен, провоцируя развитие ожирения, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что газированные напитки негативно влияют на пищеварительную систему, вызывая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хронический гастрит и язвенную болезнь. Эти заболевания в перспективе могут привести к серьезным осложнениям, включая онкологические патологии. У пациентов с уже имеющимися гастроэнтерологическими проблемами газировка часто провоцирует обострения.

В качестве альтернативы Волгина рекомендует обычную воду или чай. Если же речь идет о минеральной воде, врач советует заранее открывать бутылку, чтобы выпустить газы, — это делает напиток более безопасным для здоровья.

Отказ от сладких газированных напитков — оптимальное решение для сохранения здоровья. Регулярное употребление таких продуктов создает комплексную угрозу для организма, затрагивая практически все системы жизнедеятельности.

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