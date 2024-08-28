Эксперт: семечки оказывают оздоровительный эффект на волосы, ногти и кожу

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Семечки подсолнечника богаты цинком, омега-кислотами, витамином Е, медью. Они оказывают оздоровительный эффект на волосы, ногти и кожу, рассказала «Известиям» кандидат биологических наук, завкафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова. Однако, по ее словам, есть люди, которым их употреблять нежелательно.

«Благодаря своему составу семечки помогают укреплять мышечную систему и улучшать систему кровообращения, поэтому их рекомендуется употреблять людям, которые подвергают себя систематическим физическим нагрузкам. Семечки способствуют нормализации работы пищеварительной системы и кислотно-щелочного баланса», — пояснила эксперт.

По ее словам, кроме того, семечки запускают в организме процесс выработки триптофана — аминокислоты, стимулирующей выработку «гормона счастья» серотонина. За счет этого употребление семечек поднимает настроение и позволяет снять стресс.

«Рекомендуется в сутки съедать не больше 75 г семечек. Детям до полутора лет их давать нежелательно, поскольку семечки богаты белком и жирами, из-за чего они долго усваиваются. Не советую грызть семечки людям с воспалением слизистой оболочки желудка, язвенной болезнью желудка, подагрой, болезнями горла и гортани, а также с ожирением», — рассказала Балобанова.

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