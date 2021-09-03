Экс-главврач Самарской областной станции скорой помощи проиграл суд минздраву

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Он не смог восстановиться на работе.

Бывшему главному врачу Самарской областной станции скорой медицинский помощи Гурбансахату Оразову отказано в удовлетворении иска к министерству здравоохранения региона. Мужчина пытался через суд восстановиться на работе, с которой его уволили в мае 2021 года. Решение размещено в картотеке Самарского районного суда Самары.

Основанием для увольнения Гурбансахата Оразова стали итоги прокурорской проверки. Она выявила наличие у мужчины судимостей за получение и дачу взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Силовики установили, что Гурбансахат Оразов был судим в 2000 годы. На тот момент он возглавлял военный госпиталь ПФО. Кроме того, в указанный период Гурбансахат Оразов в качестве военврача служил в Таджикистане, пишет СитиТраффик.