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Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры

10 июля 2025 16:45
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Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры

В регионе работают три амбулаторных кардиологических центра – в Самаре, Тольятти и Сызрани. Такие специализированные подразделения организованы впервые в Российской Федерации.

«На протяжении нескольких лет в онкологической службе поэтапно создавали сеть амбулаторных центров на базе городских и районных поликлиник и больниц. У нас уже накоплен опыт работы таких специализированных подразделений, и мы решили расширить практику. Одним из мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями стала организация амбулаторных кардиологических центров. В них пациенты с подозрением на болезни сердца и сосудов будут проходить уточняющую диагностику и консультации. Для этого закупили современное оборудование за счёт дополнительных средств областного бюджета, выделенных по решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева.  Наша цель — обеспечить медицинское сопровождение пациентов из групп риска, выявить заболевания на ранней стадии, предотвратить в будущем сосудистые катастрофы и осложнения, тем самым сберечь здоровье жителей и увеличить продолжительность их жизни», — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Центры работают в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П.Полякова, в Тольятти на базе поликлиники №3 и в Сызрани —  в городской и районной больнице. На консультацию кардиолога с уточняющей диагностикой пациента направляет лечащий врач из поликлиники.  Подразделения оснащены современной медтехникой, в том числе экспертными ультразвуковыми аппаратами с программным обеспечением проведения стресс-эхокардиографии и чреспищеводной эхокардиографии, мониторами холтера и суточными мониторами измерения артериального давления, аппаратами для чреспищеводной электрокардиостимуляции сердца, велоэргометрами.

«Это передовая практика, на сегодняшний день нигде в России подобное пока не реализовано. В будущем будем масштабировать этот проект и на другие центральные районные больницы региона. В планах — создание межмуниципальных центров, чтобы пациенты всю необходимую диагностику могли получать ближе к месту проживания. Специалисты областного   кардиодиспансера будут оказывать любую методическую помощь коллегам из всех районов и совместно определять тактику лечения и последовательность госпитализации пациентов», —  подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Дмитрий Дупляков.

Напомним, с этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

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Здравоохранение
Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры
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