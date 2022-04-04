Дмитрий Азаров: современное медицинское оборудование должно служить людям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первым на помощь пришёл экипаж проходившего мимо судна. 
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, спасших 12 человек тонущего на Волге судна
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, на которых запланирована откачка воды ночью
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег
Адвокат объяснил, , что вся жалоба построена на смягчающих обстоятельствах, поскольку назначенный ранее судом срок сторона защиты считает "чрезмерным".
Михаил Ефремов просит Верховный суд снизить ему наказание
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Возбуждено уголовное дело.
Тольяттинец задержан за убийство своей супруги во время конфликта
Причиной опрокидывания судна на Волге, по предварительным данным, мог стать сильный ветер, порывы которого отнесли судно на льдины, где и порвалась воздушная подушка.
В Самаре на Волге перевернулось судно на воздушной подушке с пассажирами
Предприниматели активно обращаются за финансовыми инструментами поддержки.   
В Самарской области предпринимателям одобрено льготных кредитов на 22 млрд рублей по 220 заявкам
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров: современное медицинское оборудование должно служить людям

4 апреля 2022 15:36
227
Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Пестравский район осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Высокое, открывшийся в феврале этого года.

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Пестравский район осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Высокое, открывшийся в феврале этого года.

Ранее ФАП, в котором наблюдались 1,2 тысяч жителей села, располагался в приспособленном помещении. В 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» была возведена современная модульная конструкция. Пункт оснащен новым оборудованием, аппаратом ЭКГ с возможностью передачи сведений для оценки специалистам Самарского областного клинического кардиологического диспансера, устройством для определения концентрации холестерина и глюкозы в крови, наборами первой медицинской помощи. Оборудование ФАП позволяет проводить медицинские осмотры, включая осмотр врача-гинеколога.

Губернатор отметил, что на встрече с общественниками Пестравского района люди пожаловались на то, что очередь на УЗИ-обследования может достигать 1,5-2 месяца. Дмитрий Азаров дал поручение министру здравоохранения Армену Беняну и главному врачу Пестравской районной больницы Виктору Решетникову разобраться с ситуацией.

Главврач заверил, что в экстренных случаях УЗИ проводится сразу, в плановом порядке - в течение 14 дней.

«Вам поставляется современное оборудование. Оно должно быть на особом контроле, служить людям - сказал Глава региона министру здравоохранения Армену Беняну. - Проводите мониторинг его использования, наличия очередей, проводите дооснащение там, где это необходимо».

 

Фото:    pixabay

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
04 апреля 2022, 16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов. Политика
164
Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды.
04 апреля 2022, 14:27
Дмитрий Азаров оценил реконструкцию Пестравского группового водопровода
Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды. Экология
192
Дмитрий Азаров поблагодарил Главу Министерства образования и науки России  за поддержку решения о проведении юбилейной Студвесны на территории Самарской области.
30 марта 2022, 22:58
Дмитрий Азаров в Москве обсудил с Валерием Фальковым ход подготовки фестиваля «Российская студенческая весна»
Дмитрий Азаров поблагодарил Главу Министерства образования и науки России  за поддержку решения о проведении юбилейной Студвесны на территории Самарской... Культура
829
Здравоохранение
С апреля 2020 года больница № 5 Тольятти работает как инфекционный госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19.
4 апреля 2022  16:53
Отделения одного из крупнейших инфекционных госпиталей региона возвращаются в работу в штатном режиме  
251
Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Пестравский район осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Высокое, открывшийся в феврале этого года.
4 апреля 2022  15:36
Дмитрий Азаров: современное медицинское оборудование должно служить людям
227
Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления
4 апреля 2022  10:46
Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления
281
Диетолог Филиппова: старение кожи может остановить авокадо и киви.
1 апреля 2022  23:13
Врач-диетолог назвала предотвращающие старение кожи фрукты
1073
Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.
1 апреля 2022  20:07
«Земский доктор»: два участковых врача-терапевта пополнили коллектив Нефтегорской ЦРБ
907
В рамках нацпроекта медицинские учреждения Самарской области регулярно дооснащаются новым диагностическим оборудованием.
1 апреля 2022  16:37
Почти 4500 бронхоскопий проведено в  Самарском областном онкодиспансере за год
832
1 апреля 2022  09:54
Проблемы с щитовидной железой наблюдаются у 9,3% жительниц Самарской области
592
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
31 марта 2022  19:23
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
946
Качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения.
31 марта 2022  19:15
В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка
900
Отечественные латекс и реагенты.
31 марта 2022  16:14
Самарский завод медицинских изделий нашел замену импортному сырью
770
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6307
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
170
Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды.
4 апреля 2022  14:27
Дмитрий Азаров оценил реконструкцию Пестравского группового водопровода
198
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
276
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
266
В Самаре снова перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
4 апреля 2022  09:29
В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
410
Весь список