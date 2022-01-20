Дмитрий Азаров: «Мы продолжаем последовательно заниматься созданием центров амбулаторной онкологической помощи в регионе»

147

В четверг, 20 января, на базе Самарской городской больницы №6 открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Работу центра, созданного благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, проверил губернатор Дмитрий Азаров.

В марте 2019 года губернатор Дмитрий Азаров, выступая с ежегодным Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона, анонсировал создание в регионе единой системы лечения, раннего выявления и профилактики онкологических заболеваний. Уже в декабре 2019 года на базе Самарской городской клинической больницы №8 был открыт первый в губернии центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Это современное медицинское отделение, в котором жители могут бесплатно пройти полноценное обследование. Здесь ведется прием квалифицированных врачей-онкологов, проводится ультразвуковая диагностика и эндоскопия, установлено медицинское оборудование экспертного класса. Также оборудован дневной стационар и предусматривается возможность проведения амбулаторных манипуляций и химиотерапии. Задача ЦАОП – в одном месте оперативно провести всю уточняющую диагностику, верифцировать диагноз и при необходимости записать в областной онкоцентр. Подобные ЦАОП позднее были открыты в Самарских городских больницах №4 и №7, Тольяттинской городской клинической поликлинике №3, Сызранской центральной городской больнице.

Сегодня начал работу ЦАОП на территории Самарской городской больницы №6 (ул.Советской Армии, 56), который рассчитан на 280 тыс. населения. На 4 этаже учреждения, где ранее размещался административный блок, был проведен ремонт, установлено необходимое современное оборудование, сделан дневной стационар, сформирован штат специалистов.

Как отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, работа ЦАОП повышает доступность качественной диагностической помощи, а также снимает нагрузку как с первичного медицинского звена, так и с областного онкоцентра, куда обращаются люди со всей Самарской области и других регионов. Таким образом, жители региона получают возможность в более короткие сроки комплексно обследоваться, получить квалифицированную медицинскую помощь и вовремя пройти необходимое лечение, что порой спасает жизнь.

«Только по 2021 году уже работающие ЦАОП приняли 38374 посещений. Фактически эта нагрузка была снята с областного онкоцентра. Поэтому работа таких центров, конечно, дает положительный результат», — рассказал Андрей Орлов.

Центр на базе Самарской городской больницы №6, как и другие ЦАОП, оснащен современным диагностическим оборудованием экспертного класса, которое соответствует по уровню областному онкоцентру.

«Аппаратура, которая здесь установлена, позволяет нам проводить полноценную диагностику в таких же рамках и в таком же качестве, как и в областном онкоцентре, где я раньше работала. Условия диагностики эквивалентны с той лишь разницей, что у нашего центра другой масштаб», — отметила врач УЗИ Ангелина Росборуф.

Все оборудование в ЦАОП подключено в единую цифровую систему. Это позволяет специалистам при необходимости оперативно передавать данные коллегам в областной онкоцентр для совместной работы.

«Такая схема сокращает сроки обследования пациентов, им уже не надо ходить и записываться в различные учреждения. То есть, это пациентоориентированное здравоохранение», — отметил Андрей Орлов, добавив, что более 3000 пациентов с уже поставленным диагнозом поступили в онкоцентр после обследования в ЦАОП.

Дмитрий Азаров ознакомился с техническим оснащением открытого ЦАОП и пообщался с коллективом центра, штат которого составляют сотрудники горбольницы №6 и специалисты, ранее трудившиеся в областном онкоцентре.

«Все наши специалисты – высокого уровня, имеют большой опыт работы», — сказала заведующая ЦОАП самарской горбольницы №6 Екатерина Тюлюсова.

Благодаря работе по созданию единой системы лечения онкологических заболеваний в Самарской области удалось повысить показатель раннего выявления онкозаболеваний – сегодня он выше среднероссийского уровня. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что к 2024 году на территории региона всего будет работать 12 ЦАОП – к шести уже открытым добавится еще столько же. В частности, в этом году планируется открыть центры в Чапаевске и Кинель – Черкассах, на 2023 год запланирован ввод ЦАОП в Куйбышевском районе Самары. «Нужно обязательно рассмотреть вариант, чтобы ускорить реализацию проекта и открыть центр в Куйбышевском районе раньше – до конца этого года», — сказал Дмитрий Азаров, поручив министру заняться проработкой этого вопроса.

«Сейчас в период пандемии коронавирусной инфекции внимание всей системы здравоохранения приковано именно к борьбе именно с этим заболеванием. Но никто не отменял, к сожалению, болезни, которые носят наибольшие риски – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Несмотря на те колоссальные усилия, которые мы предпринимаем по противодействию распространения коронавирусной инфекции, строительству новых инфекционных больниц и корпусов, мы не упускаем из фокуса своего внимания работу по кардиологическому и онкологическому направлениям, — сказал Дмитрий Азаров, — Так, мы проводим серьезную модернизацию областного кардиоцентра. Мы продолжаем последовательно заниматься созданием центров амбулаторной онкологической помощи в регионе – 6 уже открыты. За 2 года внедрения такой практики уже есть эффект – это более ранее выявление заболеваний, сокращение сроков реагирования, разгрузка областного онкоцентра. Эти задачи достигаются, и наша работа будет продолжена».

Фото: правительство СО