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Дмитрий Азаров инициировал дополнительные выплаты всем медикам госучреждений Самарской области

27 августа 2021 20:27
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Работники государственных медицинских учреждений Самарской области по получат по 10 тысяч рублей.

В пятницу, 27 августа, во время рабочей поездки в Тольятти Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам оказания дополнительной социальной поддержки работников государственных медицинских учреждений региона.

Сейчас отрасль здравоохранения губернии переживает беспрецедентно тяжелый период из-за пандемии. Сегодня практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. «Этот период, который длится уже полтора года, для медработников первичного звена здравоохранения, красной зоны дается очень непросто. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем. Самое главное – это выплаты за угрозу здоровью и жизни людей, которые сталкиваются с коронавирусными больными, – отметил Губернатор. – Еще раз хочу поблагодарить всех медработников за самоотверженный труд».

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется, но пока не улучшается – цифры говорят сами за себя. Участники совещания, среди которых главные врачи крупнейших больниц, депутаты профильных комитетов, подчеркнули, что сейчас очень непросто всем медикам – и тем, кто работает с короновирусом, и тем, кто оказывает плановую медицинскую помощь. «Полтора года нахождения в стрессовой ситуации, причем не только самих врачей, но и членов их семей, накладывает свои отпечатки. Поэтому меры социальной поддержки для медицинских работников сейчас будут однозначно востребованы», – отметила депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Глава региона напомнил, что дети медиков, которые работали в красных зонах, в приоритетном порядке направлялись на отдых в лагеря. Эта мера поддержки, инициированная Губернатором, по данным депутатов, была успешно реализована. «Когда дети отдыхают и получают перед учебным годом необходимый курс оздоровления, родители чувствуют себя спокойно, понимая, что это дает пользу. Такую обратную связь мы получили от медработников. На мой взгляд, эту практику нужно продолжать», – выразила свое мнение Марина Сидухина.

Заместитель главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Каравашкин поблагодарил Дмитрия Азарова за выплаты, которые были предоставлены всем медработникам. «Эта помощь была своевременной, и до настоящего времени позволяет поддерживать работоспособность всех медиков, которые сегодня трудятся в инфекционных госпиталях», – обратился он к Губернатору.

«Те, кто работает в красной зоне, имеют хорошую поддержку. Но это лето показало, что выросла нагрузка на узких специалистов амбулаторного звена в условиях такой жары, когда кардиологи, неврологи стали принимать больше пациентов. Кроме того, после своих смен, они садятся в прививочные кабинеты на осмотры людей. На мой взгляд, премировать эту категорию работников просто необходимо», – добавила главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова.

Своих коллег поддержала и главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор. «На плечи младшего и среднего медперсонала, врачей первичного звена, узких специалистов легла большая нагрузка – и моральная, и физическая. Они оказывают помощь людям не только по своему профилю, на них легло выполнение задач по проведению вакцинации, диспансеризации. Поэтому симулировать людей премией здорово и необходимо», – поделилась своим видением ситуации руководитель учреждения.

Депутат областного парламента Екатерина Кузьмичева отметила: сегодня отношение жителей региона к медработникам значительно изменилось – все чаще звучат слова благодарности за их труд. Она привела в пример призыв жителей Тольятти по оказанию волонтерской помощи специалистам первой городской больницы. «Этот период заставил людей по-другому смотреть друг на друга. И, если будет принято решение о поощрении медработников в этот период, в том числе первичного звена, оно безусловно будет воспринято с благодарностью», – поддержала инициативу парламентарий.

Губернатор Самарской области согласился с приведенными доводами, отметив, что «уважение нужно подкреплять конкретными решениями». Дмитрий Азаров вышел с инициативой о дополнительной стимулирующей поддержке всех сотрудников государственных медучреждений региона, а также водителей «скорой помощи». В течение двух недель им будет выплачено по 10 тысяч рублей.

«Оценивая труд санитаров, медсестер, врачей, понимаю, что благодарность не будет излишней. Поэтому важно поддержать всех медработников, считаю это справедливым», – подчеркнул Глава региона.

Руководитель области поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну держать вопрос выплат на личном контроле, чтобы все медики своевременно и без задержек получили средства. «К 10 сентября все средства дойдут до медицинских работников», – доложил глава ведомства.

«Я очень рад принятому решению. Оно очень важное, справедливое и своевременное, – отметил Глава Тольятти Николай Ренц. – И оно очень весомое – на эти цели будет выделено 650 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, есть и другие важные решения. Дмитрий Игоревич убедил руководство федерального фонда обязательного медицинского страхования в необходимости выделения дополнительных средств – 1,8 млрд рублей – на оказание специализированной медицинской помощи в стационарах, госпиталях больницах для лечения жителей нашего региона. Это позволит учреждениям улучшить экономическое состояние наших больниц, покрыть сложившийся дефицит за ранее оказанную людям медпомощь и вести дальнейшую эффективную работу».

 

Теги: дополнительные выплаты медики

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