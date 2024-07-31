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Для жителей Жигулевска пройдет акция по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи

31 июля 2024 17:31
108
В рамках акции в "Палатке здоровья" можно будет получить консультации онколога и дерматолога. Специалисты выполнят осмотр кожных покровов и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению.

1 августа с 11.00 до 14.00 в сквере ДК "Жигулевский" состоится акция по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи.

В мероприятии примут участие специалисты Самарского областного клинического онкологического и Тольяттинского кожно-венерологического диспансеров.

В рамках акции в "Палатке здоровья" можно будет получить консультации онколога и дерматолога. Специалисты выполнят осмотр кожных покровов и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Рак кожи является одним из самых часто выявляемых онкологических заболеваний в регионе.

Напоминаем, как предупредить развитие заболевания:
исключить неблагоприятные ультрафиолетовые, термические, химические и другие воздействия на кожу,
носить одежду, максимально закрывающую тело от солнечных лучей,
не забывать о головных уборах,
использовать солнцезащитные средства,
избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 11.00 до 16.00,
осуществлять самостоятельный контроль состояния кожи,
своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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31 июля 2024  17:31
Для жителей Жигулевска пройдет акция по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи
108
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