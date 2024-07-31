Для жителей Жигулевска пройдет акция по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи

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1 августа с 11.00 до 14.00 в сквере ДК "Жигулевский" состоится акция по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи.



В мероприятии примут участие специалисты Самарского областного клинического онкологического и Тольяттинского кожно-венерологического диспансеров.



В рамках акции в "Палатке здоровья" можно будет получить консультации онколога и дерматолога. Специалисты выполнят осмотр кожных покровов и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению.



Рак кожи является одним из самых часто выявляемых онкологических заболеваний в регионе.



Напоминаем, как предупредить развитие заболевания:

исключить неблагоприятные ультрафиолетовые, термические, химические и другие воздействия на кожу,

носить одежду, максимально закрывающую тело от солнечных лучей,

не забывать о головных уборах,

использовать солнцезащитные средства,

избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 11.00 до 16.00,

осуществлять самостоятельный контроль состояния кожи,

своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Фото: минздрав СО