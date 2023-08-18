 Диспансеризация помогла выявить болезни сердца и сосудов более чем у 20 тысяч жителей Самарской области

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По итогам обследований и установленных диагнозов всем пациентам назначено лечение. Всего за 7 месяцев этого года более 800 000 жителей старше 18 лет проверили здоровье с помощью диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

«В рамках диспансеризации у 20529 жителей впервые выявлены болезни системы кровообращения — артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания. Все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, им назначена необходимая терапия», — сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



У жителей, прошедших диспансеризацию, также выявлены:

у 14,3% — высокие цифры артериального давления,

у 13,4% — повышенный уровень холестерина в крови,

у 4,6% — повышенный уровень сахара в крови,

у 24,7% — избыточная масса тела или ожирение.



«Жители отдаленных территорий могут пройти первый этап диспансеризации и диагностические обследования в ближайшем фельдшерско-акушерском пункте или в одном из 37 мобильных медицинских комплексов, поставленных по национальному проекту "Здравоохранение". Кроме того, для повышения качества диагностики сердечно-сосудистых заболеваний за последние 3 года в медучреждения региона поставлены 179 аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма и 300 электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных, в том числе и в сельские подразделения. Самые современные аппараты позволяют медработникам проводить выявлять болезни на ранних стадиях, когда терапия наиболее эффективна. И здесь также важна активность самих граждан — регулярное участие в профосмотрах, приверженность назначенному лечению, соблюдение правил здорового образа жизни рациональное питание, физическая активность,

отказ от курения и алкоголя», — отметил руководитель ведомства.



Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.



Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

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