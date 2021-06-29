Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка

29 июня 2021 13:44
97
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка

Дирекция Молодежного форума «iВолга» запустила марафон вакцинации «МОЯ ПРИВИВКА», в рамках которого члены Дирекции, организаторы, волонтеры и участники проходят добровольную вакцинацию от COVID-19 и делятся в соцсетях мнением о важности защиты себя и близких от короновируса под хештегом #мояпрививка.

Первой прививку сделала директор молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк. Она рассказала о своем решении привиться: «Лично я решила вакцинироваться и приняла это решение абсолютно взвешенно. Поговорив с врачами, а также вспомнив свое состояние в момент болезни, я решила, что не хочу подвергать опасности себя и своих близких. Тем более что впереди нас ждет такое большое мероприятие, где нам придется контактировать с большим количеством людей, а вакцина в данном случае является самым быстрым и самым действенным способом обезопасить себя и своих близких».

В сегодняшнем Марафоне также приняли участие тимлидеры, руководители смен и волонтеры форума. Они рассказали о своем решении вакцинироваться: «Я долго принимал решение. Так сложилось, что в моей семье все переболели ковидом, и серьезные последствия были даже у моей сестры, а ей всего 17 лет. Так как я часто взаимодействую с людьми, нахожусь в центре событий, потому что работаю в сфере молодежной политики, для меня важно сохранить свое здоровье, и я думаю, что коллективный иммунитет может стать решением. Хочется быть здоровым, хочется продолжать общаться с людьми и не заражаться. Так как наш форум очень крупный, то не хотелось бы, чтобы из-за вируса и болезни не получилось донести до участников те смыслы и идеи, которые мы планируем», - рассказал руководитель смены «Добролайф» Артем Рыков.

Кристина Гнатюк поделилась информацией о мерах безопасности на площадке iВолги: «Наш форум пройдет в этом году в девятый раз в очном формате. Безусловно, мы понимаем необходимость соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Так, вместе с региональным представительством Роспотребнадзора мы отрабатываем условия для обеспечения максимальной безопасности наших участников. Во-первых, в этом году мы увеличили палаточный фонд для обеспечения одноместного распределения наших участников. Во-вторых, мы увеличили площадь шатровых конструкций вдвое для обеспечения социальной дистанции во время работы программ форума. Также мы отрабатываем профилактические мероприятия. Участникам будут запрещены краткосрочные выезды, доступ на площадку форума будет осуществляться только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Вакцинация не будет являться обязательным условием, так как мы прекрасно понимаем, что это взвешенное решение лично каждого человека». 

По словам Кристины Гнатюк, в ходе информационной кампании был проведён опрос среди заявившихся на участие в форуме. В результате выяснилось, что 50% опрошенных либо уже вакцинировались, либо планируют, остальные же имеют антитела ввиду недавно перенесенного заболевания. 

Теги: iВолга Акценты прививка ПФО Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021, 11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
Всего в Самаре в настоящее время работают 3 кабинета, в которых можно пройти вакцинацию после 20.00, в том числе ночью.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
190
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021, 12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
К участию в форуме «iВолга» приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.  Общество
699
Участники всероссийского форума высоко оценили опыт Самарской области по цифровой трансформации государственных услуг. 
28 апреля 2021, 17:16
По инициативе Дмитрия Азарова в самарском регионе прошел Первый всероссийский форум  «Проектирование госуправления 0.4»
Участники всероссийского форума высоко оценили опыт Самарской области по цифровой трансформации государственных услуг.  Политика
1329
Здравоохранение
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
29 июня 2021  13:44
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
97
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  
28 июня 2021  16:29
В губернии расширяется программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения
504
В Самаре заболели 100 человек.
28 июня 2021  15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
482
Названы самые опасные для мозга продукты
28 июня 2021  11:56
Названы самые опасные для мозга продукты
421
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
28 июня 2021  09:32
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
440
В Самаре заболели 87 человек.
27 июня 2021  15:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
745
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
1128
87 человек заболели в Самаре.
26 июня 2021  17:22
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
942
25 июня 2021  22:21
ТАСС: Минздравом СО создана комиссия после неоказании медпомощи ребенку, которого покусали собаки
1018
ВОЗ выступила против требования сертификата вакцинации при путешествиях.
25 июня 2021  20:58
ВОЗ: "Мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни"
1045
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
350
Весь список
В центре внимания
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
250
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
142
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
373
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
690
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
791
Весь список