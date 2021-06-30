Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году

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29 июня 2021 года в Самарской области с участием Губернатора Дмитрия Азарова состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на котором, ввиду осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, принято решение о переносе Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на последнюю декаду августа 2021 года. Форум будет проведен в дистанционном формате.

«Решение принято – проводим iВолгу в режиме онлайн. Мы с вами знаем рекомендации Роспотребнадзора, риски очного проведения достаточно значительные. Точные даты будут определены вместе с Полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым, но с точки зрения готовности технологической платформы даю поручение: к 20 августа все должно быть готово», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В настоящий момент дирекция «iВолги» приступила к разработке нового порядка проведения образовательной, грантовой, культурно-досуговой программ форума, а также форматов крупнейших окружных мероприятий в рамках «iВолги».

«Безопасность участников является для нас приоритетом при подготовке форума, поэтому мы вынуждены принять это решение и вновь провести iВолгу в онлайн-формате ради здоровья наших участников», – говорит директор Молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.