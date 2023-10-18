Директор института профилактической медицины СамГМУ рассказала о питании полезном для здоровья костей

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Остеопороз – заболевание, связанное с уменьшением плотности костной ткани, ее истончением и хрупкостью. Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек.



О том, какие продукты необходимо обязательно включать в рацион для профилактики остеопороза, рассказывает главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



"Питайтесь разнообразно и не забывайте про баланс витаминов и минеральных веществ в рационе. Добавьте в рацион продукты, в которых есть легкоусваиваемый кальций:

- молоко и молочные продукты

- творог

- сыры

- зеленые овощи

- бобовые

- орехи

- рыба.



Кальций вымывается из костей и при недостатке магния (бобовые, продукты из цельного зерна и картофель). Также для усвоения требуется витамин В6, содержащийся в мясе и печени, жирорастворимые витамины А и D.



Витамин А содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах, а витамин D - в жирной рыбе, яйцах и грибах.



Витаминные комплексы и препараты кальция необходимо принимать только по назначению врача и под его контролем.



Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фосфором, который при соединении с кальцием в кишечнике нарушает его всасывание. Это красное мясо, копчености и газированные напитки.



Также избыток кофе нарушает усвоение кальция.



В профилактике важную роль играют регулярные физические нагрузки. Кости становятся прочнее, поскольку насыщение костной ткани кальцием зависит и от состояния мышечной ткани.



Дополнительными факторами риска являются ожирение, заболевание почек, хронические заболевания ЖКТ, расстройство пищевого поведения, нерациональное питание, также резкая потеря веса, которая приводит к снижению плотности костной ткани".

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