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Директор института профилактической медицины СамГМУ рассказала о питании полезном для здоровья костей

18 октября 2023 14:29
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Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек.

Остеопороз – заболевание, связанное с уменьшением плотности костной ткани, ее истончением и хрупкостью. Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек.

О том, какие продукты необходимо обязательно включать в рацион для профилактики остеопороза, рассказывает главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:

"Питайтесь разнообразно и не забывайте про баланс витаминов и минеральных веществ в рационе. Добавьте в рацион продукты, в которых есть легкоусваиваемый кальций:
- молоко и молочные продукты
- творог
- сыры
- зеленые овощи
- бобовые
- орехи
- рыба.

Кальций вымывается из костей и при недостатке магния (бобовые, продукты из цельного зерна и картофель). Также для усвоения требуется витамин В6, содержащийся в мясе и печени, жирорастворимые витамины А и D.

Витамин А содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах, а витамин D - в жирной рыбе, яйцах и грибах.

 Витаминные комплексы и препараты кальция необходимо принимать только по назначению врача и под его контролем.

Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фосфором, который при соединении с кальцием в кишечнике нарушает его всасывание. Это красное мясо, копчености и газированные напитки.

Также избыток кофе нарушает усвоение кальция.

В профилактике важную роль играют регулярные физические нагрузки. Кости становятся прочнее, поскольку насыщение костной ткани кальцием зависит и от состояния мышечной ткани.

Дополнительными факторами риска являются ожирение, заболевание почек, хронические заболевания ЖКТ, расстройство пищевого поведения, нерациональное питание, также резкая потеря веса, которая приводит к снижению плотности костной ткани".

 

Фото:   freepik.com

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