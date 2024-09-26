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Директор гандбольного клуба "Лада" Антон Анташев привился от гриппа

26 сентября 2024 19:50
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Всего же прививки от гриппа сделали более 480 тысяч жителей Самарской области.

В Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 прошли вакцинацию от гриппа порядка 42 тысяч граждан. В их числе и директор гандбольного клуба "Лада" Антон Анташев.

«Почему решил прививаться? Это здоровье моё и окружающих меня людей. Практически все наши сотрудники и команда вакцинируются, если нет медицинских противопоказаний. Не хотелось бы заболеть и оказаться в больнице с тяжелой формой пневмонии. Да и сама прививка занимает очень мало времени» - поделился Антон Анташев.

Обезопасить себя и своих близких можно и непосредственно на работе. Для этого специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 организуют выездную вакцинацию в коллективы – школы, детские сады, комбинаты питания, торговые центры.

«В нашей поликлинике 289 тысяч прикрепленного населения, из них 178 тысяч подлежат вакцинации. Мы уже привили порядка 25 % пациентов и планируем ещё привить более 40 %. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и защитить население» - отметил врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рафаиль Гизятулов.

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено 1 миллион 200 тысяч доз вакцин от гриппа, ожидается ещё поставка более 750 тысяч доз. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте сайта областного минздрава https://clck.ru/35gxW7. Всего же прививки от гриппа сделали более 480 тысяч жителей Самарской области.

 

Фото:    минздрав СО/Алексей Коновалов

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