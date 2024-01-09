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Диету после новогодних застолий не рекомендуют

9 января 2024 09:19
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Диету после новогодних застолий не рекомендуют

Чтобы сбросить вес после новогоднего "зажора", нужно считать калории.

При этом в рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы в расчете примерно 25/25/50 рассказал в интервью платформе "Смотрим" нутрициолог Роман Пышняков.

Голодать, "садиться" на яблоки, гречку, кефир ни в коем случае нельзя. Все монодиеты, быстрые диеты очень вредны для организма.

В краткосрочном периоде они покажут результат – с водой быстро уйдут несколько килограммов. Но затем организм будет недополучать питательные вещества и начнет расходовать энергию из мышечной ткани. С переходом на привычный рацион сброшенные килограммы вернутся с коэффициентом 1,5.

Кроме того, экспресс-диеты с жесткими ограничениями губительны для психики.

Нутрициолог уточнил, что идеально будет считать калории. В любом приложении или онлайн-калькуляторе посчитать свой привычный рацион и вычесть 100 килокалорий. Если вес стоит – 200. Удерживаясь в этом коридоре калорий, обязательно полноценно питаться. Нужно каждый день есть крупы, овощи, мясо, творог, немного фруктов (так как в них содержится много сахара).

Кроме того, много двигаться – ходить пешком, плавать в бассейне и делать зарядку. К сожалению, быстрых и безвредных способов похудеть не существует, подытожил Пышняков.

Фото: Дильдина Светлана

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