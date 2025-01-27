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Диетолог указала на связь нехватки белков в рационе с частыми простудами

27 января 2025 09:53
181
Диетолог указала на связь нехватки белков в рационе с частыми простудами

Диетолог, нутрициолог София Кованова предупредила, что нехватка белков в рационе может быть причиной частых простуд и прочих сезонных заболеваний, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru 24 января специалист отметила, что белок полезен не только для роста мышц, но и для иммунной системы и нормализации всех процессов и работы всех систем организма.

«Поэтому если в вашем рационе не хватает белка, то будут проблемы с иммунитетом и частыми болезнями», — подчеркнула диетолог.

По словам Ковановой, если есть противопоказания для употребления животных белков, их необходимо компенсировать белками растительного происхождения. Содержатся они в орехах, авокадо, растительных маслах. Также важно соблюдать свою норму, не переедая и не голодая, пишет Pravda.Ru.

Эксперт указала на то, что «диета для иммунитета» включает в себя правильное и сбалансированное питание. Можно включить в рацион микроэлементы и витамины, а также есть богатые ими продукты для поддержания организма во время простудных заболеваний, пишет 360.ru.

Витамин С, например, помогает и работает в целом не только как поддержка, но и как антиоксидант, так что стоит добавлять его в рацион зимой, отмечает сайт kp.ru.

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