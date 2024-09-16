Диетолог рассказала, как правильно пить сок

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно пить сок, на что обращать внимание и какие минусы присутствуют в этом напитке. По словам специалиста, польза сока зависит от исходного сырья, пишут "Известия".

«В соке, как и в любом продукте есть не только польза, но и вред. Фрукты бывают очень сладкими и содержат в себе фруктозу и сахарозу. Фруктоза не требует выброса инсулина, способствует возникновению ожирения печени, при этом меньше вырабатывается гормон сытости. Об этом нужно помнить особенно тем, кто страдает лишним весом, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала диетолог «Радио 1».

Диетолог также предупредила, что фруктовый сок не стоит пить на голодный желудок, так как кислоты, которые в нем содержатся, могут даже у здорового человека вызвать изжогу и другие проблемы с ЖКТ. Лучше всего выпить свежевыжатый сок через полтора часа после приема пищи.

Врач добавила, что в овощных соках содержится меньше сахаров, чем во фруктовых, однако употреблять их в большом количестве тоже не стоит.

«Из овощей часто делают смузи. Этот напиток полезнее отжатого сока. Свекольный сок можно пить для понижения давления, однако его стоит подержать два часа в холодильнике, во избежание диареи. Не нужно самостоятельно садиться на соковую диету для очищения организма или похудения. Любой сок следует пить в небольшом количестве, например, один стакан не принесет вреда», — отметила Соломатина.

Специалист также отметила, что кислые соки раздражают не только желудок, но и зубную эмаль. После употребления сока рекомендуется прополоскать рот.

Что касается пакетированных соков, то они также имеют микро и макроэлементы. Но в них добавляют консерванты, сахар, аскорбиновую кислоту. Фактически пакетированный сок является десертом.

Соломатина уточнила, что пастеризованные соки содержат больше полезных веществ, чем восстановленные.

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