Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +13°С, днем +21, +23°С.
17 сентября в губернии без осадков, до +24°С
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
Об опасностях употребления свежевыжатого сока.
Диетолог рассказала, как правильно пить сок
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.
Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 
По решению жюри в число лучших вошли семь жителей региона, все они школьники из Самары.
Победителями конкурса Совета Федерации «Портрет твоего края» стали самарцы
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование.
«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей 69 квартала в Тольятти
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.
В Самаре состоялся областной туристский фестиваль «Туриада»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетолог рассказала, как правильно пить сок

16 сентября 2024 19:49
70
Об опасностях употребления свежевыжатого сока.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно пить сок, на что обращать внимание и какие минусы присутствуют в этом напитке. По словам специалиста, польза сока зависит от исходного сырья, пишут "Известия".

«В соке, как и в любом продукте есть не только польза, но и вред. Фрукты бывают очень сладкими и содержат в себе фруктозу и сахарозу. Фруктоза не требует выброса инсулина, способствует возникновению ожирения печени, при этом меньше вырабатывается гормон сытости. Об этом нужно помнить особенно тем, кто страдает лишним весом, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала диетолог «Радио 1».

Диетолог также предупредила, что фруктовый сок не стоит пить на голодный желудок, так как кислоты, которые в нем содержатся, могут даже у здорового человека вызвать изжогу и другие проблемы с ЖКТ. Лучше всего выпить свежевыжатый сок через полтора часа после приема пищи.

Врач добавила, что в овощных соках содержится меньше сахаров, чем во фруктовых, однако употреблять их в большом количестве тоже не стоит.

«Из овощей часто делают смузи. Этот напиток полезнее отжатого сока. Свекольный сок можно пить для понижения давления, однако его стоит подержать два часа в холодильнике, во избежание диареи. Не нужно самостоятельно садиться на соковую диету для очищения организма или похудения. Любой сок следует пить в небольшом количестве, например, один стакан не принесет вреда», — отметила Соломатина.

Специалист также отметила, что кислые соки раздражают не только желудок, но и зубную эмаль. После употребления сока рекомендуется прополоскать рот.

Что касается пакетированных соков, то они также имеют микро и макроэлементы. Но в них добавляют консерванты, сахар, аскорбиновую кислоту. Фактически пакетированный сок является десертом.

Соломатина уточнила, что пастеризованные соки содержат больше полезных веществ, чем восстановленные.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Об опасностях употребления свежевыжатого сока.
16 сентября 2024  19:49
Диетолог рассказала, как правильно пить сок
70
Врачи применяют уникальный метод восстановления благодаря такому аппарату как стимулятор магнитный ритмический
16 сентября 2024  16:59
В больнице имени Семашко применяется уникальный метод восстановления пациентов, перенесших инсульт
170
Более 300 жителей села Гавриловка будут получать помощь в новых условиях.
16 сентября 2024  14:38
В селе Гавриловка Алексеевского района строится новый ФАП 
235
Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова.
16 сентября 2024  14:28
Скончалась Заслуженный врач РФ Марина Ромашева, проработавшая в больнице Пирогова более 34 лет
335
В СамГМУ разрабатывают «умный» миограф
16 сентября 2024  09:33
В СамГМУ разрабатывают «умный» миограф
251
Вовсе не значит, что сахарным диабетом заболеет каждый, кто не любит или не может ложиться спать до 23:00, отметила специалист.
15 сентября 2024  19:29
Врач: у «сов» выше риск развития сахарного диабета
437
Мурашко: россиянам хватит лекарств от коронавируса
15 сентября 2024  11:44
Мурашко: россиянам хватит лекарств от коронавируса
513
И где жители региона могут пройти специальные курсы.
14 сентября 2024  16:11
Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается
729
Даже если человек спит положенное количество часов, смещение графика сна и бодрствования может навредить здоровью.
13 сентября 2024  22:35
Невролог рассказала, как влияет на здоровье работа ночью
925
Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.
13 сентября 2024  17:49
В регион поступила новая партия вакцины от гриппа: 300 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс"
692
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
2169
Весь список
В центре внимания
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
16 сентября 2024  20:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
105
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
16 сентября 2024  17:58
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
169
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
582
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
656
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
512
Весь список