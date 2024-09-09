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Дерматолог рассказала о вреде красок для волос

9 сентября 2024 14:58
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Такая простая процедура может испортить волосы и серьезно навредить здоровью.

Покрасить волосы — дело нехитрое, многие справляются с этим самостоятельно, не обращаясь в салоны красоты. Краска для волос помогает быстро сменить имидж, освежить внешность и скрыть седину. Но такая простая процедура может испортить волосы и серьезно навредить здоровью. Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева 9 сентября рассказала «Известиям», чем могут быть опасны краски для волос и как минимизировать вред от них.

Современные краски для волос делают на основе двух разных типов красителей — неокисляющих и окисляющих. Первые более щадящие, такие часто используют в оттеночных шампунях: краска не проникает внутрь волоса, а только покрывает его цветной пленкой. При этом цвет быстро смывается: иногда достаточно вымыть голову всего один раз — и волосы вернутся к своему естественному цвету, рассказала эксперт.

Окисляющие красители более стойкие. Временные краски выдерживают до 25 моек головы, а перманентные (или постоянные) держатся еще дольше — цвет тускнеет, но не вымывается.

«Чем дольше держится краска, тем «сильнее» ее химический состав, иначе не добиться такого длительного эффекта. Каждый ингредиент в краске для волос выполняет свою задачу. Аммиак раскрывает чешуйки на волосе, чтобы краска проникла в стержень. Перекись водорода обесцвечивает волос, лишает его естественного цвета, а затем в работу включается парафенилендиамин (PPD) — органический краситель», — объяснила Филева.

Есть мнение, что от такой агрессивной химии окрашенные волосы начинают сильнее выпадать. Однако, по словам врача, убедительных научных подтверждений этому нет.

«Но нужно понимать, что окисляющие красители меняют структуру волоса. Под их воздействием волосы могут истончаться, становятся хрупкими и ломкими», — добавила она.

Аммиак и PPD, которые содержатся в большинстве современных красок, могут вызывать аллергическую реакцию и дерматит, предупредила собеседница издания.

Кроме того, есть исследования о том, что некоторые компоненты красок для волос могут нарушать работу гормональной системы. Они имитируют действие женского полового гормона эстрогена, что увеличивает риск рака молочной железы, указала специалист. Причем навредить могут и краски на основе натуральных красителей. Маркировка о том, что продукт сделан из природных ингредиентов, не делает краску автоматически более безопасной. Сильную аллергическую реакцию может спровоцировать даже хна, отметила врач.

Чтобы снизить вероятный вред от красок для волос, достаточно соблюдать простые меры предосторожности, а не отказываться от окрашивания вовсе.

«Лучше всего окрашивать волосы в специализированных салонах, которые работают с качественными профессиональными красителями. Кроме окрашивания, мастера обычно предлагают уходовые процедуры для волос, чтобы нивелировать вред от краски. По возможности стоит воздержаться от кардинальных перемен в цвете волос. Чтобы жгучая брюнетка стала платиновой блондинкой, волосам придется выдержать агрессивную химическую нагрузку. Чем меньше такого воздействия, тем лучше. А прежде чем покрасить волосы, нанесите немного краски на небольшой участок волос и подождите несколько минут. Если кожа выдержала это спокойно, не покраснела и не стала чесаться, можно продолжить преображение. Этот простой тест поможет предотвратить развитие аллергии», — сказала эксперт.

Окрашенные волосы требуют особого ухода. Они будут чувствовать себя лучше, если пользоваться специальными шампунями и увлажнять их кондиционерами, наносить термозащиту. А о любом дискомфорте и неприятных симптомах важно сообщить врачу, заключила Филева.

 

Фото:   freepik.com

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