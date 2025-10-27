Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе

105

В 2025 году патчи и тканевые маски стали настоящим бьюти-трендом в домашнем уходе. Разнообразие составов и форм позволяет использовать патчи и маски как полноправный уход за кожей вокруг глаз и лица. Вместе с тем неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник Зарема Омарова.

«Патчи и тканевые маски — это не модный аксессуар, долго держать их на коже вредно. Полезные вещества впитываются за первые несколько минут. Затем начинает происходить обратный эффект. При высыхании под ними создается парниковый эффект, который плохо отражается на состоянии эпидермиса», — заявила она.

Каждые лишние минуты ношения патчей и масок значительно повышают трансэпидермальную потерю воды, нарушая защитную функцию кожи и создают дисбаланс микробиома кожи, провоцируя рост патогенных микроорганизмов, появление контактного дерматита.

Резко снимая патчи, можно нарушить гидролипидную мантию кожи. На месте повреждения возникают покраснения и высыпания. Некоторые компоненты в составе патчей могут спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение от отдушек и консервантов. Нужно внимательно читать состав этих средств.

«Лучше всего прибегать к патчам как к экспресс-средству перед важными событиями. Тем более что их вполне можно заменить простыми и вполне эффективными домашними методами ухода. Отечность можно снять, ненадолго прикладывая к коже в области глаз кубик льда, завернутый в салфетку. Для разглаживания морщин к дополнительному уходу добавляют кокосовое масло на ночь вместо крема», — посоветовала врач.

Не меньшую опасность представляет избыточное использование масок в составе домашнего ухода. Перенасыщение кожи активными компонентами может обернуться нарушением защитных свойств эпидермиса, воспалительными реакциями и в редких случаях сбоем в обменных процессах липидного слоя.

Маску для лица нужно выбирать по типу кожи, возрасту, составу и цели ухода — увлажнение, питание, очищение и омоложение. В идеальном случае на основе рекомендаций своего косметолога. В целом для жирной кожи лица подойдут маски с эффектом очищения и матирования, для сухой и комбинированной кожи потребуются восстанавливающие и увлажняющие маски. В домашнем уходе вполне достаточно делать маски не чаще 1–2 раза в неделю.

Фото: freepik.com