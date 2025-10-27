Я нашел ошибку
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе

27 октября 2025 17:28
105
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.

В 2025 году патчи и тканевые маски стали настоящим бьюти-трендом в домашнем уходе. Разнообразие составов и форм позволяет использовать патчи и маски как полноправный уход за кожей вокруг глаз и лица. Вместе с тем неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник Зарема Омарова.

«Патчи и тканевые маски — это не модный аксессуар, долго держать их на коже вредно. Полезные вещества впитываются за первые несколько минут. Затем начинает происходить обратный эффект. При высыхании под ними создается парниковый эффект, который плохо отражается на состоянии эпидермиса», — заявила она.

Каждые лишние минуты ношения патчей и масок значительно повышают трансэпидермальную потерю воды, нарушая защитную функцию кожи и создают дисбаланс микробиома кожи, провоцируя рост патогенных микроорганизмов, появление контактного дерматита.

Резко снимая патчи, можно нарушить гидролипидную мантию кожи. На месте повреждения возникают покраснения и высыпания. Некоторые компоненты в составе патчей могут спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение от отдушек и консервантов. Нужно внимательно читать состав этих средств.

«Лучше всего прибегать к патчам как к экспресс-средству перед важными событиями. Тем более что их вполне можно заменить простыми и вполне эффективными домашними методами ухода. Отечность можно снять, ненадолго прикладывая к коже в области глаз кубик льда, завернутый в салфетку. Для разглаживания морщин к дополнительному уходу добавляют кокосовое масло на ночь вместо крема», — посоветовала врач.

Не меньшую опасность представляет избыточное использование масок в составе домашнего ухода. Перенасыщение кожи активными компонентами может обернуться нарушением защитных свойств эпидермиса, воспалительными реакциями и в редких случаях сбоем в обменных процессах липидного слоя.

Маску для лица нужно выбирать по типу кожи, возрасту, составу и цели ухода — увлажнение, питание, очищение и омоложение. В идеальном случае на основе рекомендаций своего косметолога. В целом для жирной кожи лица подойдут маски с эффектом очищения и матирования, для сухой и комбинированной кожи потребуются восстанавливающие и увлажняющие маски. В домашнем уходе вполне достаточно делать маски не чаще 1–2 раза в неделю.

 

Фото:  freepik.com

