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Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев

10 марта 2022 11:52
188
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев

Медицинская компания «Инвитро» провела масштабное исследование обезличенных результатов анализов на уровень витамина D, выполненных в зимний период (декабрь, январь, февраль). 

По итогам исследования выяснилось, что уровень витамина D более чем у 52,3% пациентов из Самарской области ниже границы нормы. В среднем по ПФО этот показатель составил 53,1%. 

Статистика по Самарской области: 

Женщины разного возраста с уровнем витамина D ниже нормы составили:

  • До 18 лет – 65%
  • От 18 до 45 – 44,6 %
  • От 45 до 65 – 48%
  • Старше 65 лет – 52%

Мужчины разного возраста с уровнем витамина D ниже нормы составили:
 

  • До 18 лет – 58%
  • От 18 до 45 – 53%
  • От 45 до 65 – 44,8%
  • Старше 65 лет – 55,2%

Татьяна Тарадеева, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-терапевт «Инвитро-Самара»: 

Витамины жизненно важны для человека в разные периоды жизни, не только весной и осенью. Согласно статистике, чаще всего проверяют уровень витаминов женщины в возрасте от 18 до 45 лет, при этом выраженному дефициту подвержены абсолютно все, и дети, и люди пожилого возраста. Витамин Dконтролирует деление клеток, участвует в обмене кальция и фосфора, минерализации костной ткани, оказывает противовоспалительный эффект, повышает активность клеток иммунной системы, оптимизирует работу нервной системы, участвуя в выработке дофамина и серотонина, принимает участие в обмене углеводов. Поскольку «солнечный» витамин поддерживает уровень серотонина – «гормона счастья», его поступление в организм помогает справиться со стрессом. Симптомы, возникающие при дефиците витаминов, имеют неспецифический характер, часто похожи на проявления других заболеваний: появляется ломкость костей, расшатывание зубов, снижение фона настроения, мышечная слабость, судороги, частые простудные заболевания. Поэтому при появлении подобных симптомов рекомендуется обратиться к врачу – терапевту и пройти лабораторное исследование. С учетом жалоб, длительности заболевания, особенностей профессиональной деятельности, физиологических периодов жизни, врач оценит риск недостатка витаминов в организме и назначит необходимые витамины. 

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