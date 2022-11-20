Что необходимо для сохранения здоровья и нормального функционирования иммунной системы ребенка

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Осень и зима — время испытаний для иммунной системы: на улице становится слякотно и дождливо, происходит снижение температуры воздуха, сокращается световой день, – все эти и другие обстоятельства снижают иммунитет ребенка. Помочь иммунной системе эффективно противостоять внешним и внутренним угрозам могут несколько несложных правил.



«Залог крепкого здоровья ребёнка в любом возрасте — сбалансированное и рациональное питание. Необходимо минимизировать количество лёгких углеводов — сладостей, — отдать предпочтение растительным — фруктам, овощам, зелени, орехам, цельнозерновым, ягодам, — белковым продуктам — различным сортам мяса и рыбы. Также важно потреблять достаточное количество жидкости для поддержания водного баланса и защитных свойств слизистых оболочек, которые служат преградой на пути проникновения инфекций в организм», — сообщил заведующий консультативной поликлиникой педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач педиатр-аллерголог-иммунолог Фарид Закиров.



Практически все витамины, необходимые ребёнку, содержатся в сбалансированном рационе, однако получить достаточное количество витамина D3 осенью и зимой затруднительно. Регулируя врождённый и приобретённый иммунитет, он обеспечивает оптимальную работу иммунной системы. Приём профилактических доз витамина D3 позволит поддерживать иммунитет в тонусе.



Концентрация патогенов в замкнутых, непроветриваемых помещениях значительно выше, поэтому специалисты рекомендуют поддерживать оптимальный микроклимат — регулировать температуру в пределах 18–23 °С и чаще проветривать помещения. Поскольку грязь, пыль могут выступать в роли переносчика инфекции, влажная уборка необходима. Рутинное соблюдение правил гигиены: регулярное мытьё рук, использование антисептических средств также защитит ребенка от многих инфекционных заболеваний.



«В жизни ребенка обязательно должна присутствовать двигательная активность, — подчеркнул Фарид Ильшатович. — Прогулки на свежем воздухе даже в ненастную погоду необходимы для нормального функционирования и развития иммунной системы. Чтобы прогулки приносили только пользу, необходимо одеваться по погоде».



Также для сохранения здоровья и нормального функционирования иммунной системы важен сон продолжительностью 7–9 часов в сутки.



«Как известно, во время сна вырабатывается мелатонин — гормон, повышающий защитные свойства организма. Недостаточный или некачественный сон, напротив, увеличивает риск простудных заболеваний, — рассказал врач. — Вместе с тем важно избегать избыточных эмоциональных нагрузок, стресса, неблагоприятно влияющих на иммунную систему. Необходимо создать для ребёнка комфортную психо-эмоциональную атмосферу».



Своевременная вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок позволит избежать осложнений многих инфекционных заболеваний. Ежегодная иммунизация от гриппа предотвратит развитие тяжёлых, жизнеугрожающих последствий этой вирусной инфекции.

Фото: минздрав СО