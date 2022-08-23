Четыре медработника региона стали победителями всероссийских конкурсов

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Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», которые ежегодно проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации. Среди победителей конкурсов - четыре медицинских работника Самарской области.



Так, по итогам Всероссийского конкурса врачей в 2022 году:



- в номинации «Лучший педиатр» 1 место заняла врач-педиатр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Анатольевна Володина



- в номинации «Лучший акушер-гинеколог» 2 место заняла врач-акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Анна Юрьевна Трубицына



- в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» 2 место заняла врач общей практики (семейный врач) Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Анна Владимировна Руди



По итогам Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:



- в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» 2 место заняла участковая медицинская сестра Самарской областной клинической больницы № 2 Татьяна Ивановна Михайлова



Поздравляя победителей, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что медицинские работники региона каждый год принимают участие как в региональных, так и во всероссийских конкурсах профессионального мастерства.



«Победы наших коллег свидетельствуют о высокой степени профессионализма самих медицинских работников и качественной работе всего коллектива лечебного учреждения, где созданы условия для профессионального роста и достижений каждого сотрудника, - подчеркнул министр. –Участие в конкурсах помогает повышать мастерство специалистов отрасли и укреплять престиж нашей профессии. Поздравляю коллег с достойной победой и желаю крепкого здоровья, благополучия, профессионального счастья и успехов».