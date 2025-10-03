Я нашел ошибку
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

3 октября 2025 13:50
144
Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

Прививочные пункты открыли в больницах. Также организуют профильные выезды по предприятиям региона.

Всего вакцинировались от гриппа 650 тыс. жителей 63-го региона, 250 — дети. В первую очередь защититься от заразы приглашают граждан из групп риска: малышей от 6 месяцев, пожилых, людей с хроническими болезнями, беременных.

Также настоятельно рекомендуют сделать прививку специалистам, которые работают с населением. В том числе врачам, соцработникам, педагогам и другим сотрудникам образовательной сферы, плюс торговли и транспорта.

«Вакцинация — это не просто личная забота о здоровье, но и социальная ответственность, которая влияет на безопасность и благополучие общества. Коллективный иммунитет создает защиту не только для вакцинированных, но и для тех, кто по медицинским показаниям не может быть привит», — уточнил глава Минздрава губернии Андрей Орлов.

Например, в тольяттинской поликлинике № 3 обустроили десять профильных пунктов. Прививки сделали свыше 50 тыс. горожан. Каждый день приходят от 300 до 1,5 тыс. человек, пишет Самара-МК.

В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
2 октября 2025  17:30
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
548
Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов.
2 октября 2025  16:45
В селе Давлеткулово возведен современный фельдшерско-акушерский пункт
423
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных заболеваний на момент прививки.
2 октября 2025  15:42
Вакцинация от гриппа и ОРВИ проходит в выездном формате в школах Самары
408
Врач подчеркнула, что работа репродуктивных органов взаимосвязана с общим гормональным фоном в организме.
2 октября 2025  15:10
Врач-акушер-гинеколог Клиник СамГМУ рассказала, какие гормоны нужно контролировать женщинам
409
Вадим Владимирович посвятил медицине более 27 лет своей жизни, спасая детские жизни и внося неоценимый вклад в развитие здравоохранения региона.
2 октября 2025  15:03
Ушел из жизни самарский врач-анестезиолог-реаниматолог Вадим Керемет
1189
Среди которых 250 - дети.
2 октября 2025  14:27
650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
373
В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта
2 октября 2025  12:06
В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта
300
В парках и лесах начался повторный пик активности клещей
2 октября 2025  09:58
В парках и лесах начался повторный пик активности клещей
294
Объятия запускают не просто эмоциональную реакцию, а целый каскад биохимических процессов.
1 октября 2025  22:11
Врач-психосоматолог рассказала о влиянии объятий на жизнь человека
628
