Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

Прививочные пункты открыли в больницах. Также организуют профильные выезды по предприятиям региона.

Всего вакцинировались от гриппа 650 тыс. жителей 63-го региона, 250 — дети. В первую очередь защититься от заразы приглашают граждан из групп риска: малышей от 6 месяцев, пожилых, людей с хроническими болезнями, беременных.

Также настоятельно рекомендуют сделать прививку специалистам, которые работают с населением. В том числе врачам, соцработникам, педагогам и другим сотрудникам образовательной сферы, плюс торговли и транспорта.

«Вакцинация — это не просто личная забота о здоровье, но и социальная ответственность, которая влияет на безопасность и благополучие общества. Коллективный иммунитет создает защиту не только для вакцинированных, но и для тех, кто по медицинским показаниям не может быть привит», — уточнил глава Минздрава губернии Андрей Орлов.

Например, в тольяттинской поликлинике № 3 обустроили десять профильных пунктов. Прививки сделали свыше 50 тыс. горожан. Каждый день приходят от 300 до 1,5 тыс. человек, пишет Самара-МК.