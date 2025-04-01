Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны – не разводите огонь и не сжигайте сухую траву!
Пожароопасный период в СО: сводка по возгораниям
Теперь их инициативы ждет техническая экспертиза и оценка конкурсными комиссиями по регионам.
170 заявок подали родители Самарской области на второй сезон всероссийского конкурса для родительских комитетов
Это один из ключевых инструментов ранней диагностики врождённых и наследственных заболеваний.
Более 52000 новорожденных региона охвачено расширенным неонатальным скринингом
Победители получат софинансирование из областного бюджета в размере до 92% от стоимости проектов.
55 инициатив самарцев получили поддержку по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году
В Региональном центре компетенций в сфере производительности труда прошел первый тренинг «Фабрика офисных процессов».
В Самарской области более 800 сотрудников предприятий внедряют бережливые технологии
Росстат: доля непьющих россиян выросла до рекорда как минимум с 2011 года
Росстат: доля непьющих россиян выросла до рекорда как минимум с 2011 года
Потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров (работ, услуг), а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег.
Госдума запретила навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги
Телебашня в Самаре окрасится цветами российского триколора и белорусского флага.
Телебашня в Самаре отметит День единения народов Беларуси и России праздничной иллюминацией
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.5
1.82
EUR 92.43
2.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 52000 новорожденных региона охвачено расширенным неонатальным скринингом

1 апреля 2025 15:52
77
Это один из ключевых инструментов ранней диагностики врождённых и наследственных заболеваний.

Об этом рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской генетике, заведующая медико-генетической консультацией Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач - генетик Татьяна Мельникова:

 "За 2 года расширенный неонатальный скрининг проведен более 52000 новорожденным. Это один из ключевых инструментов ранней диагностики врождённых и наследственных заболеваний.

Программа тестирования проводится в России с 2023 года. Она включает исследования на 36 генетических патологий, среди которых спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты, наследственные болезни обмена веществ и другие редкие генетические заболевания. Процедура позволяет выявить патологии еще до появления симптомов.

Специалисты берут небольшой образец крови из пятки с помощью специального скарификатора на вторые сутки у доношенных детей, на седьмые сутки — у недоношенных. После чего анализ направляют в лабораторию, где проводится исследование.

Если результат скрининга положительный — это сигнал о том, что требуется дополнительное обследование. В этом случае родителей с новорожденным направляют на консультацию к специалистам и назначают уточняющие исследования. При подтверждении диагноза ребенку незамедлительно назначают лечение.

По итогам тестирования за 2024 год:

 у 3 детей подтвердился диагноз "спинально-мышечная атрофия". Пациенты находятся на попечении фонда «Круг добра», созданного по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Дети обеспечиваются необходимыми лекарствами и медицинским изделиями.
 у 3 детей подтвердился диагноз "первичный иммунодефицит"
 у 2 наследственные болезни обмена веществ.

Всем юным пациентам была назначена патогенетическая терапия.
Помните: расширенный неонатальный скрининг — важная мера, позволяющая сохранить здоровье самых маленьких пациентов. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на его успешное лечение и здоровую жизнь ребенка в будущем."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
31 марта 2025, 18:36
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний. Здравоохранение
450
У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась стремительно.
31 марта 2025, 16:25
40 дней на аппарате ЭКМО:  около двух месяцев врачи областной больницы боролись за жизнь пациента с сильным поражением легких
У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась стремительно. Здравоохранение
474
Вице-премьер Татьяна Голикова наградила победителей и призёров Всероссийского конкурса: диплом за 3 место вручили областному онкологическому диспансеру.
31 марта 2025, 14:36
В Правительстве РФ прошло награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Вице-премьер Татьяна Голикова наградила победителей и призёров Всероссийского конкурса: диплом за 3 место вручили областному онкологическому диспансеру. Здравоохранение
682
Здравоохранение
Это один из ключевых инструментов ранней диагностики врождённых и наследственных заболеваний.
1 апреля 2025  15:52
Более 52000 новорожденных региона охвачено расширенным неонатальным скринингом
77
Первые в России: в Самарской области открыли региональный центр медико-социального проекта «Звёздная страна»
1 апреля 2025  13:58
Первые в России: в Самарской области открыли региональный центр медико-социального проекта «Звёздная страна»
175
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
31 марта 2025  18:36
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
450
Около 16 тысяч местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
31 марта 2025  17:49
В Шигонском районе модернизируют медицинские объекты
454
У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь развивалась стремительно.
31 марта 2025  16:25
40 дней на аппарате ЭКМО:  около двух месяцев врачи областной больницы боролись за жизнь пациента с сильным поражением легких
475
Вице-премьер Татьяна Голикова наградила победителей и призёров Всероссийского конкурса: диплом за 3 место вручили областному онкологическому диспансеру.
31 марта 2025  14:36
В Правительстве РФ прошло награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
682
Роспотребнадзор: новые вирусы в России не выявлены
31 марта 2025  09:09
Роспотребнадзор: новые вирусы в России не выявлены
344
Они возникают как следствие деструкции стекловидного тела.
30 марта 2025  15:35
Офтальмолог назвала опасную причину появления мушек перед глазами
574
Самарская область входит в десятку лидеров в стране по охвату населения массовыми обследованиями, в том числе флюорографическим.
28 марта 2025  22:03
В Самарской области 76,7% случаев туберкулеза были выявлены в ходе профилактических осмотров
1091
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.
28 марта 2025  16:42
Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
1112
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
11920
Весь список
В центре внимания
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
329
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
355
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1109
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
578
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
922
Весь список