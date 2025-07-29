Более 50 специалистов в этом году трудоустроились в медучреждения региона по программе «Земский доктор Земский фельдшер»

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В этом году участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. Один из медработников трудоустроился по программе в Челно-Вершинскую центральную районную больницу. Фельдшер Светлана Хайртынова оказывает медицинскую помощь жителям села Краснояриха.

Медработник имеет богатый профессиональный опыт, включая работу в Роспотребнадзоре. Она прошла дополнительное обучение, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь жителям села.

«Я рада вернуться к практической медицине и помогать людям, — рассказала Светлана Хайртынова. — Работа в селе имеет свою специфику — в основном я оказываю помощь пожилым пациентам. На данный момент к участку прикреплено 235 человек. Программа «Земский фельдшер» стала для меня отличной возможностью не только реализовать себя, но и получить финансовую поддержку».

Специалист получила 750 тысяч рублей по кадровой программе.

«Помимо федеральных и региональных кадровых программ, у нас в районе реализуется комплекс мер для поддержки молодых медработников: единовременные подъемные выплаты в размере 200 000 рублей, программа строительства жилья для специалистов на селе, компенсация коммунальных услуг и аренды жилья в течение первых трех лет», — отметила главный врач больницы Валентина Иванова.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.