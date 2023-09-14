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Более 5 тысяч жителей Сергиевского района получают помощь в обновлённой амбулатории



Жители поселка Сургут Сергиевского района наблюдаются, проходят диспансеризацию и вакцинацию в новых условиях. Во врачебной амбулатории выполнен капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение» .



«Входная группа обновлена в соответствии с принципами безбарьерной среды. Заменены инженерные коммуникации, обновлен интерьер, над кабинетами установлены навигационные указатели», — рассказал главный врач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин.



В штате подразделения — участковый врач-терапевт Елена Малышева, а также врач-педиатр и медицинская сестра.



«В свой первый рабочий день после ремонта я вошла в светлый и уютный кабинет. Конечно, и пациентам комфортно в такой обстановке. Мы получаем много позитивных откликов, – отметила Елена Малышева. — У нас есть все необходимое для проведения консультаций, профосмотров и диспансеризации, оказания неотложной и экстренной помощи, когда это необходимо».



Напомним, за последние 3 года благодаря нацпроекту в Сергиевском районе обновлены 10 медицинских подразделений. Построен приемно-диагностический корпус, где жители получают экстренную и плановую консультативную помощь.

Фото: минздрав СО