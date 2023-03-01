Более 450 жителей Кинель-Черкасского района обеспечиваются лекарствами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

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В целях профилактики осложнений пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию — после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Программа, направленная на профилактику и снижение рисков развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, стартовала в регионе в рамках нацпроекта в 2020 году. В Перечень лекарственных средств входят антигипертензивные, антиагрегантные, антикоагулянтные препараты.



«За время реализации программы мы охватили лекарственным обеспечением 450 человек. Это один из лучших показателей в области, — отмечает заведующая кардиологическим отделением Кинель-Черкасской центральной районной больницы Татьяна Трофимчук. — Все пациенты, которые перенесли острые сердечно-сосудистые патологии, в течение двух лет после операции проходят обязательную лекарственную терапию. Это необходимо, поскольку в этот период сохраняется высокий риск развития осложнений. Благодаря действующей программе нам удается исключить рецидивы у кардиологических больных и, следовательно, минимизировать риски для жизни и здоровья пациентов».



Пациент получает лекарства со дня выписки из стационара. Для этого он может самостоятельно посетить врача или вызвать специалиста на дом. В день осмотра пациента ставят на диспансерный учет: в дальнейшем он продолжит наблюдаться в поликлинике и обеспечиваться всеми необходимыми лекарствами по назначению лечащего врача.



Жительница села Кинель-Черкассы Лидия Белова получает лекарства после перенесенной ишемической болезни сердца.



«Поначалу я не придавала большого значения своим проблемам со здоровьем: думала, пройдет. Но облегчение не приходило, — рассказала Лидия Николаевна. — Гипертония осложнилась стенокардией – при ходьбе возникала сильная одышка, и в сердце ощущалась острая боль. Вопрос встал ребром, требовалась операция, и я безмерно благодарна заведующей кардиологическим отделением нашей районной больницы Татьяне Владимировне Трофимчук, что она убедила меня в необходимости этого вмешательства. В областном кардиологическом центре были проведены две операции по аортокоронарному шунтированию. Все прошло благополучно, врачи оказались настоящими волшебниками. Теперь я наблюдаюсь в своей поликлинике. С первого визита врача домой получаю препараты».





Фото: минздрав СО