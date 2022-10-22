Более 3 тысяч жителей Исаклинского района в этом году получили помощь в мобильном медицинском комплексе

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Для повышения доступности первичной медицинской помощи, профилактических мероприятий жителям отдаленных территорий и малых населенных пунктов в регионе используются мобильные медицинские комплексы, поставленные в рамках национального проекта «Здравоохранение». В этом году выездные формы работы позволили осмотреть, в том числе с целью диспансерного наблюдения, более 200 тысяч человек.



Прием пациентов в мобильном комплексе Исаклинской центральной районной больницы ведет фельдшер Резида Горшенина.



«Работать в мобильном комплексе комфортно. Он оснащен всем необходимым как для оказания первичной помощи, так и для проведения диспансеризации, вакцинации, профилактических осмотров, — рассказала Резида Рафаэльевна. — Это, можно сказать, полноценное подразделение больницы, оснащенное всем необходимым. Электрокардиограммы мы снимаем с помощью новых современных аппаратов планшетного типа. В состав бригады входят врач общей практики, врач-терапевт, узкие специалисты – врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-невролог, врач-эндокринолог и другие. Работаем и в вечернее время, и в праздничные и выходные дни».



В этом году медпункт посетили уже более 3300 жителей района. По словам главного врача Исаклинской больницы Александра Медведева, благодаря работе передвижного ФАПа удалось повысить темпы вакцинации и диспансеризации, увеличить охват населения профилактическими мероприятиями.



«Проще не допустить заболевание, чем его лечить – это концепция современного здравоохранения. Поэтому мы в значительной степени ориентированы именно на профилактическую работу, — отметил Александр Викторович. — Сохранять здоровье жителей района нам помогают разработанные алгоритмы осмотра пациентов, тестовые системы, позволяющие на ранней стадии выявить заболевание. Мы стремимся сделать медицинскую помощь максимально доступной, поэтому работа мобильного медицинского комплекса организуется в соответствии с запросами населения. Передвижной ФАП выезжает во все населенные пункты района, а это особенно важно для жителей отдаленных и труднодоступных местностей».

Фото: минздрав СО