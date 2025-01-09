Более 1800 жителей Липягов получают медицинскую помощь в новом ФАПе

88

В поселке Липяги открылся новый фельдшерско – акушерский пункт. Его строительство началось в августе прошлого года. Новый ФАП возведен по решению главы региона Вячеслава Федорищева – благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета.



– Ежедневно в ФАПе получают помощь до 40 человек. Здание возвели в короткие сроки. Завершили работы по водоснабжению и проведению коммуникаций, подключили электросети, провели отопление и интернет, благоустроили прилегающую территорию, установили пандус и информационные таблички – учтены интересы всех групп населения. В ФАПе предусмотрен коридор с комфортной зоной ожидания, кабинет приёма пациентов, процедурная, комната персонала и другие необходимые помещения. Кроме того, установлено гинекологическое кресло для прохождения ранней диагностики заболеваний, в том числе злокачественных новообразований наружной локализации. В фельдшерско-акушерском пункте есть всё необходимое медицинское оборудование для оказания медицинской помощи населению, – отметила главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шешунова.



В ФАПе работают медицинская сестра Наталья Кистанова и акушерка Инна Гаус.Также здесь будут организованы выездные приемы населения врачом-терапевтом Андреем Рожновым и врачами узких специальностей.



– Жители очень довольны открытием современного фельдшерско-акушерского пункта. Для нас важно получать медицинскую помощь в шаговой доступности: померить давление, сделать инъекции, назначенные врачом, получить все направления и сразу же записаться на обследования, а также пройти диспансеризацию, – отметил председатель общественного совета самоуправления №14 Сергей Сметанин.



В этом году благодаря программе модернизация первичного звена здравоохранения будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Фото: минздрав СО