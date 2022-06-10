Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера

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Центр управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний был создан на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова в мае 2021 года. С начала 2022 года зарегистрировано более 5 тысяч обращений в центр, а всего за это время поступило — более 11 тысяч.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа по развитию системы здравоохранения, оказанию своевременной и качественной медпомощи в регионе ведется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Специалисты Центра управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний кардиодиспансера осуществляют мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени в любое время и из любой точки региона. С июля прошлого года центр работает круглосуточно и без выходных.

Более половины обращений связаны с острым коронарным синдромом, на втором месте – нарушения ритма работы сердца, также консультативная помощь требуется пациентам при хронической сердечной недостаточности, гипертонических кризах и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Наибольшее количество обращений от организаций (более 52%) получено от врачей станций скорой медпомощи и связано оно с вызовами к пациентам, перенесшим инфаркты. В таких случаях в кардиодиспансер в цифровом формате дистанционно поступает электрокардиограмма пациента, которая расшифровывается врачом функциональной диагностики. Затем специалисты центра управления рисками по результатам опроса, ЭКГ и необходимых дополнительных исследований координируют действия работы бригады скорой медпомощи или другой медицинской организации. За 4 месяца 2022 года в центр было передано более 6 500 ЭКГ для расшифровки и дальнейшего принятия решений по госпитализации или тактике ведения пациента.

Консультируются со специалистами и врачи инфекционных госпиталей, если пациенты с новой коронавирусной инфекцией страдают сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями или осложнениями, а также участковые терапевты и кардиологи. Если не требуется экстренного решения специалистов центра о госпитализации пациента, сотрудники центра управления рисками проводят телемедицинские консультации. Так, в 2022 году сотрудниками кардиодиспансера проведено почти 500 телемедицинских консультаций.

В центре управления рисками все вопросы, связанные с самыми сложными случаями сердечно-сосудистых заболеваний, поступают к заместителю главного врача по хирургии Самарского областного клинического кардиологического диспансера, заведующему кардиохирургическим отделением №1, врачу высшей квалификационной категории, кандидату медицинских наук Дмитрию Кузнецову.

«В основном эти случаи связаны с хирургическими патологиями сердечно-сосудистой системы пациента, — рассказал Дмитрий Кузнецов. — Чаще всего это патология расслоения аорты, самое экстренное состояние, когда нужно срочно принимать решение об операции. Тут важен каждый час. Например, недавно был случай, когда из центра управления рисками в 12.00 поступил звонок по поводу тяжелого состояния пациента из Сызрани. В течение получаса мне были переданы томограмма и все необходимые документы, и в этот же день пациенту была проведена операция в нашем кардиологическом диспансере. В подобных случаях всегда используется служба санавиации. Пациента на специально оборудованном автомобиле доставляют в диспансер и тут при необходимости экстренно оперируют».