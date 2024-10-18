Более 1 млн жителей региона сделали прививки от гриппа

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Особенно привиться необходимо жителям из групп риска - пожилым гражданам, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным и маленьким детям.



Прививка на 56 % сокращает осложнения ОРВИ, на 53% - внебольничных пневмоний и на половину снижает риск госпитализаций.



Двойная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции у жителей старше 65 лет позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30% и более.



Сделать выбор в пользу вакцинации - уберечь жизнь и здоровье!



Узнать адрес прививочного пункта, можно на интерактивной карте https://clck.ru/35gxW7

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов