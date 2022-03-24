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Благотворительные фонды предложили зафиксировать для них цены на лекарства

24 марта 2022 09:03
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Благотворительные фонды предложили зафиксировать для них цены на лекарства

Предложения о мерах поддержки некоммерческих организаций в сфере здравоохранения разработали эксперты благотворительного фонда «Подсолнух». Среди них — временное освобождение от уплаты налогов с марта 2022 года, расширение грантовых программ, гарантии закупки лекарств для пациентов НКО и регулирование цен на них. Предложения разработаны по итогам совещания в профильном департаменте Минэкономразвития.

«Мы обсуждали конкретные предложения, как существовать фондам в условиях санкционных мер. Эксперты «Подсолнуха» составили список мер поддержки, которые необходимы, на наш взгляд, для нормального функционирования благотворительной сферы в сегодняшних обстоятельствах. Если совсем коротко, то это максимальная поддержка основной деятельности НКО в сфере здравоохранения для сохранения жизнедеятельности и финансовой стабильности экспертных организаций», — пояснила президент фонда Ирина Бакрадзе.

Эксперты фонда предлагают установить гарантированные объемы лекарств для закупки НКО и субсидировать 50% стоимости препаратов при поддержке Минздрава и государственного внебюджетного фонда «Круг добра».

«Софинансирование — вполне реальный механизм, который нужно дорабатывать. При этом его нужно распространить не только на препараты, но и на медицинские изделия. Если возможность софинансировать покупку лекарств сейчас хотя бы официально существует, то, что касается медизделий, мы, например, вынуждены полностью оплачивать не только телескопические штифты для своих подопечных, но и операцию», — рассказала директор фонда помощи детям с костной патологией «Хрупкие люди» Елена Мещерякова.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что находятся на связи с общественными организациями и планируют расширить меры поддержки для социально ориентированных НКО.

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