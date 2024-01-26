Благодаря нацпроекту в Сызрани переоснастили службу эндоскопии

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Только за последний год в Сызранскую больницу поступили 3 системы эндоскопической визуализации, гибкие эндоскопы и автоматические установки для дезинфекции аппаратов. Медтехника приобретена по национальному проекту «Здравоохранение».



В отделении оборудованы кабинет бронхоскопии, манипуляционные для видеогастро- и колоноскопии, комната для обработки аппаратов, а также три эндоскопических кабинета в поликлиниках города.



«Мы работаем на современном оборудовании с высоким качеством визуализации. Это 8 видеостоек, 6 видеогастроскопов, 7 видеоколоноскопов и видеобронхоскоп. Кроме того, поставлен стол для колоноскопических исследований, с его помощью мы обследуем маломобильных пациентов. Всё это дает возможность выявлять заболевания на ранней стадии», — рассказал заведующий отделением, врач-эндоскопист со стажем работы более 30 лет Владимир Новокрещенов.



В штате отделения — 7 врачей и 10 медицинских сестер. В 2023 году специалисты выполнили более 10 тысяч исследований.



С поставкой нового оборудования планируется повысить темпы ранней диагностики заболеваний в рамках плановых обследований.Также аппараты обладают потенциалом в области оказания экстренной и неотложной помощи — остановке кровотечений и выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств.



Напомним, благодаря нацпроекту новое эндоскопическое оборудование получили все районные больницы области, поликлиники в Самаре и Тольятти.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.



В 2023 году в учреждения первичного звена здравоохранения поступило свыше 550 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО