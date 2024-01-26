Я нашел ошибку
Главные новости:
Алексей Немов начал заниматься спортивной гимнастикой в 6 лет в детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского автозавода города Тольятти.
Стела в честь выдающегося самарского гимнаста Алексея Немова появилась на «Аллее славы» в Москве
В Самарском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло заседание межведомственной комиссии.
Фонд «Защитники Отечества» в Самарской области рассмотрел более 9 тысяч обращений в 2023 году
Только за последний год в Сызранскую больницу поступили 3 системы эндоскопической визуализации, гибкие эндоскопы и автоматические установки для дезинфекции аппаратов.
Благодаря нацпроекту в Сызрани переоснастили службу эндоскопии
В Самарской области в этом учебном году стипендии Президента и Правительства РФ получают 86 студентов вузов и ссузов.
Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий
На заседании партпроекта «Выбирай своё» отметили результаты Самарской области в сфере импортозамещения.
В Самаре обсудили результаты 63-его региона в формировании технологического суверенитета страны
В министерстве здравоохранения под председательством врио министра Армена Беняна прошел межведомственный круглый стол.
В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по охране репродуктивного здоровья
«Крылья Советов» – «Раднички 1923» (Сербия) – 1:1.
«Крылья Советов» завершили первый сбор ничейным результатом 
Региональные меры социальной поддержки помогают семье улучшать условия жизни.
Многодетная семья из села Елховка получает все положенные им меры господдержки
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.38
EUR 96.64
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря нацпроекту в Сызрани переоснастили службу эндоскопии

26 января 2024 18:21
126
Только за последний год в Сызранскую больницу поступили 3 системы эндоскопической визуализации, гибкие эндоскопы и автоматические установки для дезинфекции аппаратов.

Только за последний год в Сызранскую больницу поступили 3 системы эндоскопической визуализации, гибкие эндоскопы и автоматические установки для дезинфекции аппаратов. Медтехника приобретена по национальному проекту «Здравоохранение».

В отделении оборудованы кабинет бронхоскопии, манипуляционные для видеогастро- и колоноскопии, комната для обработки аппаратов, а также три эндоскопических кабинета в поликлиниках города.

«Мы работаем на современном оборудовании с высоким качеством визуализации. Это 8 видеостоек, 6 видеогастроскопов, 7 видеоколоноскопов и видеобронхоскоп. Кроме того, поставлен стол для колоноскопических исследований, с его помощью мы обследуем маломобильных пациентов. Всё это дает возможность выявлять заболевания на ранней стадии», — рассказал заведующий отделением, врач-эндоскопист со стажем работы более 30 лет Владимир Новокрещенов.

В штате отделения — 7 врачей и 10 медицинских сестер. В 2023 году специалисты выполнили более 10 тысяч исследований.

С поставкой нового оборудования планируется повысить темпы ранней диагностики заболеваний в рамках плановых обследований.Также аппараты обладают потенциалом в области оказания экстренной и неотложной помощи — остановке кровотечений и выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств.

Напомним, благодаря нацпроекту новое эндоскопическое оборудование получили все районные больницы области, поликлиники в Самаре и Тольятти.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

В 2023 году в учреждения первичного звена здравоохранения поступило свыше 550 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В министерстве здравоохранения под председательством врио министра Армена Беняна прошел межведомственный круглый стол.
26 января 2024, 17:50
В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по охране репродуктивного здоровья
В министерстве здравоохранения под председательством врио министра Армена Беняна прошел межведомственный круглый стол. Здравоохранение
109
Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение».
22 ноября 2023, 16:52
17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани получили новое ультразвуковое оборудование
Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение». Здравоохранение
2769
К сожалению, многие из нас не подозревают о том, что их уровень артериального давления повышен, или не придают этому значения.
21 мая 2023, 15:15
Сызранский врач-терапевт рассказала, как не допустить развития артериальной гипертонии
К сожалению, многие из нас не подозревают о том, что их уровень артериального давления повышен, или не придают этому значения. Здравоохранение
2175
Здравоохранение
Только за последний год в Сызранскую больницу поступили 3 системы эндоскопической визуализации, гибкие эндоскопы и автоматические установки для дезинфекции аппаратов.
26 января 2024  18:21
Благодаря нацпроекту в Сызрани переоснастили службу эндоскопии
126
В министерстве здравоохранения под председательством врио министра Армена Беняна прошел межведомственный круглый стол.
26 января 2024  17:50
В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по охране репродуктивного здоровья
122
Более 65% мужчин старше 60 лет страдают раком простаты.
26 января 2024  14:19
Самарский врач: о профилактике рака предстательной железы
250
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
26 января 2024  09:27
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
233
Операцию провели с использованием индивидуального эндопротеза из титана и высокомолекулярного полиэтилена.
25 января 2024  16:49
Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе успешно заменили височно-нижнечелюстной сустав мужчине новым методом
593
Беременность - это удивительное событие в жизни каждой женщины, однако оно может вызывать беспокойство и сомнения.
25 января 2024  15:10
 Медицинский психолог рассказала с какими психологическими проблемами сталкиваются беременные женщины и как им можно помочь   
661
Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручается сертификат на бесплатную диагностику.
24 января 2024  20:22
Армен Бенян: в регионе реализуются мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья жителей
965
Во взрослом возрасте каждая женщина сама может повлиять на свое здоровье, в том числе и репродуктивное.
24 января 2024  15:21
Сызранский врач-акушер-гинеколог: «От образа жизни будущих родителей зависит здоровье детей и внуков»
794
Под установку КТ было отремонтировано помещение, сотрудники прошли обучение.
24 января 2024  15:09
Пациенты чапаевской больницы проходят обследования на новом компьютерном томографе
681
«Не занимайтесь самолечением»
23 января 2024  19:25
Главный детский инфекционист региона напомнил об опасности вирусных инфекций для маленьких детей
707
Весь список
В центре внимания
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
277
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
512
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
1065
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
374
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
784
Весь список