благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами

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Пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, — после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами по национальному проекту «Здравоохранение».



Лекарственную терапию проходят порядка 800 жителей Ставропольского района, столкнувшиеся с грозными заболеваниями. Лечение поможет избежать развития повторной сердечно-сосудистой катастрофы, снизить риски для их жизни и здоровья.



